La percepció d'inseguretat porta un grup de veïns a fer vigilància al carrer

Un jove demanava cridant diners a avis a la carretera de Santpedor de Manresa. No era un atracament pròpiament dit, però els crits i les formes intimidaven. Un membre del grup que s'autoanomena Manresa Segura va enregistrar l'escena i ho va compartir amb la resta per WhatsApp. Llavors, dues persones que també en formen part s'hi van apropar amb la intenció d'intimidar el noi perquè deixés de molestar les persones grans i d'aprofitar-se'n, segons el grup. El van arribar a localitzar, però el noi va fugir en adonar-se que el buscaven.

Aquesta és la tasca que volen portar a terme. Vigilància als car-rers. Un grup que neix, segons expliquen els que l'han creat, davant la sensació d'inseguretat que es viu a Manresa. En altres ciutats de Catalunya, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona i al Maresme, han sorgit grups similars amb la mateixa finalitat i han anat acompanyats de polèmica per intentar fer una funció que pertoca a la policia i també per estar motivats, de vegades, per idees racistes. Un possible pol d'atracció d'ultres i xenòfobs. Les persones que coordinen el grup manresà asseguren que no accepten membres amb aquest perfil i que si algú fa un comentari de contingut xenòfob o polític és expulsat immediatament del grup, que ja té 120 membres a WhatsApp.

Els recels, però, hi són. L'Ajuntament de Manresa diu que està al cas de la creació d'aquest grup perquè n'han fet difusió a les xarxes socials, però no es vol pronunciar fins que no vegi que actua o algun dels coordinadors s'hi posi en contacte. De fet, ja han actuat. Uns deu membres del grup han portat a terme vigilància als car-rers, sobretot al Barri Antic i a les Escodines, i han informat a veïns sobre qui són i què pretenen. «La resposta va ser positiva i l'endemà ja érem deu persones més al Facebook i al WhatsApp», explica a aquest diari Xavier Bayona, que és un dels coordinadors del grup, que actua des de fa tres setmanes.

«Ens sentim insegurs a Manresa perquè es produeixen robatoris impunement i la policia arriba fins on pot, i pensem que no fa tota la vigilància que hauria de fer. La delinqüència als carrers ha augmentat i no hi veiem una solució. La gent porta la bossa creuada perquè no l'hi tibin i va amb compte als caixers. A més, molts dels autors són menors als quals no es jutja», explica aquest membre del grup, que és un veí de la ciutat de 43 anys. Sigui aquesta, o no, l'arrel del problema de la percepció d'inseguretat a la ciutat, els integrants afirmen que no només tracten qüestions de seguretat sinó que parlen d'indrets de la ciutat que consideren que estan «deixats» i volen traslladar aquestes inquietuds a l'Ajuntament, perquè la idea és posar-se en contacte amb els representants polítics del consistori.

Hi ha molts interrogants sobre els límits d'un grup que vol fer vigilància veïnal. I és que no poden practicar detencions.

El degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, ho té clar. «La seguretat pública no correspon a la ciutadania. Una altra cosa és la seguretat privada, que pot ser contractada privadament, a través d'empreses privades que han d'estar registrades. El que pot fer la ciutadania és denunciar. Això sí. I llavors ja intervé la policia», explica.

Els responsables diuen que han conversat amb altres grups similars de Badalona, Terrassa i Mataró per saber com procedir. «Volem parlar amb la policia per saber què hem de fer per contribuir a la seguretat, perquè no volem, malgrat les bones intencions, incórrer en un delicte», explica Bayona.

Al grup hi ha membres de totes les edats i de professions molt diverses, des d'infermeres fins a taxistes i treballadors a fàbriques. Alguns han estat intimidats al carrer.

Han convocat reunions presencials en terrasses de cafeteries a les quals assisteixen uns 30 veïns de diferents barris.