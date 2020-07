Els responsables polítics asseguren que si no hi ha acord els grups municipals de Junts treballaran com fins ara

Si PDeCAT i Junts trenquen i mantenen postures irreconciliables tindrà conseqüències en els grups municipals dels ajuntaments? La pregunta és pertinent, sobretot si es té en compte que la Catalunya Central és un territori on tradicionalment Convergència, i després Junts, han tingut una presència preeminent ens els consistoris. Encara avui dia és així. Els polítics i representants consultats consideren que no, que els regidors continuaran treballant plegats i que en la vida política de les ciutats i pobles no es notaria.

«Els regidors continuaran treballant coordinadament, independentment de l'elecció personal entre PDeCAT i Junts», explica David Saldoni. Els polítics consultats asseguren que a les eleccions municipals de l'any passat es va buscar la marca de Junts per aglutinar, precisament, persones que independentment de les preferències polítiques poguessin sumar-se a les sigles per involucrar-se a l'Ajuntament. David Font, que a part d'estar a la direcció del PDeCAT és alcalde de Gironella i director de l'Agència Catalana de Turisme, diu que en l'equip de govern del seu municipi hi ha set regidors, dels nou que hi ha, que no tenen cap vinculació política. En aquest sentit afirma que la política municipal té poc a veure amb la de caire nacional, i que hi ha votants de Junts a les municipals que no voten aquest partit quan han d'acudir a les urnes en una contesa a nivell català.

El mateix pensa Toni Massegú, portaveu de Junts per Manresa a l'Ajuntament. «No auguro problemes en cas que no hi hagués acord. Tots treballem per Manresa, agafant la idea de Junts de Puigdemont, i hi ha persones de diferents sensibilitats que tenen com a finalitat esforçar-se per aconseguir una ciutat millor», afirma.

Per la seva banda, el president del PDeCAT al Berguedà, Jordi Selga, afirma que «no hi hauria d'haver conseqüències» perquè als municipis es treballa pel poble o la ciutat, però afegeix una altra variable, el factor humà. «També és cert que dependrà de cada municipi, de si els grups municipals, davant d'una trencadissa, són capaços de treballar conjuntament o si les diferències erosionen la relació de grup».

La presidenta del PDeCAT al Bages, Ivet Castaño, prefereix veure com evolucionen els esdeveniments els propers dies per pronunciar-se sobre aquestes qüestions.