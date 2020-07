Un abocador a l'illa interior dels Drets

Les illes interiors del barri vell de Manresa ofereixen algunes de les imatges més belles de la ciutat. Una d'aquestes illes amb vegetació i plenes de vida, un oasi en ple nucli urbà, és la delimitada per la Baixada dels Drets, els carrers Sant Andreu i Cantarell i la Via Sant Ignasi, però hi ha un problema: un dels patis ha esdevingut un abocador incontrolat que ha fet proliferar rates i paneroles.

Veïns del sector no entenen que davant d'aquestes situacions no s'intervingui amb més celeritat. Expliquen que l'ocupació del número 12 de la Baixada dels Drets ha comportat l'abocament al pati del darrere de «deixalles de tota mena», amb els problemes de males olors i salubritat que generen.

Asseguren que el problema fa anys que dura, que han presentat instàncies a l'Ajuntament i van anar a mirar-s'ho i van reconèixer que hi havia un problema de salubritat, però que això no s'ha traslladat a cap acció que sigui perceptible per a ells, perquè les molèsties es mantenen. Entre l'acumulació progressiva i el fet que l'ocupació ha intensificat dar-rerament les aportacions de deixalles, asseguren que el panorama «és una passada».

Les illes interiors són sumes d'espais individuals que en generen un de comú, i si un dels patis es degrada els que hi ha al voltant també en reben les conseqüències.

Fins ara han anat fent accions individuals, però asseguren que si no veuen la sortida del problema sumaran esforços amb altres famílies que també es veuen afectades. La frondositat d'un gran arbre al pati conflictiu tapa part del panorama, però des de pisos del costat es fa evident l'acumulació de brutícia, molta de la qual és llançada directament des de les finestres superiors, expliquen. S'acumula sobre el sostre d'una construcció inferior o queda enganxada a les branques.

No només són les rates i els insectes, el problema els entra per la finestra en forma de pudor, i molt més a l'estiu quan les altes temperatures fan necessari obrir de bat a bat.