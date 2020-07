El cartell de la festa major creat per l'artista Anna Maria Picassó es posa la mascareta

Quan d'aquí a uns anys es repassin els cartells de la Festa Major de Manresa, el d'enguany recordarà de seguida als manresans que el 2020 hi va haver una pandèmia que ens va obligar a tots a dur mascareta. El signa l'artista Anna Maria Picassó, que ha convertit en protagonista de la seva creació el públic que gaudeix de la festa. Un públic que, és clar, porta l'obligada mascareta.

L'Ajuntament de Manresa, representat per la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, i el president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols ha avançat aquest matí nou contingut de la festa major més inèdita de les que s'han viscut fins ara. Entre d'altres, han explicat com serà el primer acte, que no tindrà el format d'un pregó convencional sinó que serà un "acte d'inici", així l'han batejat, que tindrà lloc a la plaça Major i que protagonitzaran els tres actors manresans de la companyia de teatre Parking Shakespeare: Mireia Cirera, Carles Gilabert i Pep Garcia-Pasqual. El darrer, que ha participant en la roda de premsa, ha fet una aferrissada defensa de la cultura, igual que Crespo. Ambdós han coincidit a criticar les limitacions que està patint el món de la cultura tot i ser un dels més rigorosos a l'hora de tenir cura de les mesures de seguretat per la pandèmia.

(Picassó, Orriols, Crespo i Garcia-Pasqual, aquest matí, a la Baixada del Pòpul de Manresa) G. C.

L'acte inicial de la festa major serà el dia 26 d'agost a les 8 del vespre (la festa serà del 26 al 31 i no del 27 al 31 com es va dir inicialment). Tindrà lloc a la plaça Major amb un aforament limitat per a 150 persones, a les quals es prendrà la temperatura quan arribin i que s'hauran d'inscriure prèviament. Encara està per decidir si els actors actuaran als balcons de l'edifici consistorial, a la plaça o en un escenari. El que sí que ha explicat Garcia-Pasqual és que els fa molta il·lusió participar en la festa de la seva ciutat, que tots tres han viscut intensament, i que beuran de l'espectacle de petit format "Sonets de Shakespeare".

Crespo ha avançat que al pati del Casino, que es dedicarà als actes per als ínfants, també s'hi programarà una proposta per al públic adolescent, que hi podrà anar a veure la influencer Lídia Rauet. La projecció d'autocinema al Palau Firal serà de "Bohemian Rapsody", el biopic de Freddy Mercury. I al teatre Conservatori, on ja es va dir que s'hi podrà visitar la imatgeria i el bestiari del correfoc, el diumenge 30 d'agost hi haurà una ballada d'aquests elements acompanyats per la Cobla Ciutat de Manresa. Com ja es va dir, s'hi podran comprar mascaretes protagonitzades per la imatgeria i el bestiari amb dibuixos de Dani Hernàndez Massegú.

Una escultura de 12 metres d'alçada al Parc del Secà

Quant al contingut d'arts plastiques de la festa, la regidora ha explicat que dins el projecte "Microscopies", que prommourà un intinerari per l'Anella Verda de Manresa amb intervencions artístiques permanents i efímeres, l'artista Tom Carr instal·larà al Parc del Secà (a Bufalvent) una peça d'acer inoxidable de 12 metres d'alçada com a homenatge als professionals que han estat i estan en primera línia durant la pandèmia: sanitaris, farmacèutics, transportistes, dependents...



El castell de focs, que serà el dilluns, 31 d'agost, es farà a la Torre de Santa Caterina i al Palau Firal per tal que el màxim de gent el pugui gaudir des de casa.

Aquesta és la segona tongada d'actes que avança l'Ajuntament de la festa major de la covid. Els primers els va explicar el passat 8 de juliol. En podeu veure la informació en aquest enllaç.