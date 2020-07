La contractació d'altes privada més important

? Entre les dades rellevants que mostra la memòria d'activitat del 2019 hi ha el percentatge de contractació d'activitat al Servei Català de la Salut més baix que hi ha registrat i, per contra, la mutual i privada més alta.

L'any passat, la Fundació Althaia de Manresa va contractar al sistema públic de salut un 78,6% de l'activitat. L'any anterior va ser el 83,7% i, de fet, en anys precedents havia arribat a ser de prop del 85%. El gràfic mostra com s'ha anat reduint percentualment l'activitat contractada a la Generalitat mentre s'arribava a una xifra que no havia estat assolida fins ara d'activitat privada per sobre del vint per cent (21,4%).