La facturació d'Althaia va arribar el 2019 als 164 milions, el doble que fa 15 anys

La Fundació Althaia ha doblat la seva facturació en 15 anys. El 2004 era de 83 milions i l'any passat va ser de 163,8 milions.

Si es pren com a referència la de fa deu anys, el creixement és de més del 20%.

Aquest increment es va realitzant de forma sostinguda en el temps i la facturació de l'any passat va ser vuit milions d'euros superior a la del 2018.

El creixement del volum econòmic de l'ens assistencial manresà va en sintonia amb el de l'activitat que realitza, que, segons mostra la memòria del 2019, va ser rècord en tots els camps excepte –i per poc– en urgències (vegeu diari de dimecres passat).

En dos anys, el 2011 i el 2013, la facturació va ser inferior a la de l'exercici anterior.

En espera de veure com afectarà la pandèmia de covid-19 l'activitat d'enguany, es pot afirmar que abans de l'esclat de l'emergència sanitària Althaia creixia de volum a tota màquina.

Un aspecte també a destacar és que en la contractació de l'activitat l'any passat va assolir més protagonisme el percentatge d'activitat mutual i privada (vegeu desglossat).

Una altra xifra de rècord va ser la de la mitjana anual de professionals, que el 2019 va ser 1.896 treballadors.

Fins ara, la xifra més alta assumida per la Fundació Althaia –l'ens assistencial que engloba l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep, el Centre Hospitalari i els ambulatoris del Barri Antic i de les Bases– va ser la dels 1.854 treballadors de mitjana de l'any 2010. Pel que fa al personal, s'observa com va seguir una línia ascendent fins al 2010, en passar dels 1.542 treballadors de mitjana del 2004 als ja esmentats 1.854 de l'any 2010, un creixement que va quedar frenat per la crisi derivada de l'esclat de la bombolla immobiliària.

Tot seguit la contractació va anar a la baixa fins als 1.753 treballadors del 2014 i a partir d'aquí va tornar a remuntar fins a arribar als gairebé mil nou-cents professionals contractats que es van comptabilitzar l'any passat.