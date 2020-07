La inversió es va situar a la franja mitjana amb 7,6 milions d'euros

Els 7.689.053 euros que comptabilitza com a inversió la memòria d'activitat de la Fundació Althaia del 2019 se situen en una franja mitjana en un any en què es va posar en marxa la Unitat Docent Territorial de Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Els gairebé 7,7 milions d'euros no arriben a les xifres més altes d'inversió, com els 19 milions del 2014.

A partir de la inauguració del 2014 les inversions es van reduir però no es van eliminar, i el 2015 van ser de 6 milions d'euros; el 2016 van baixar a 1 milió d'euros, el 2017 van ser de 3 milions d'euros i el 2018 de 5,6 milions.

La inversió rècord de 19 milions d'euros del 2014 va estar en harmonia amb el fet que va ser un any clau per a Althaia per la inauguració el dia 6 d'octubre de l'ampliació de l'Hospital de Sant Joan de Déu, en un acte que va tenir la presència del president Artur Mas.

El director general d'Althaia, Manel Jovells, va afirmar que aquell dia va simbolitzar «la culminació d'un procés llarg, no exempt de dificultats i que ha requerit el treball de moltes persones i institucions perquè pogués tirar endavant, sobretot tenint en compte els complexos moments en què s'ha hagut de desenvolupar».

19 milions d'euros d'inversió no s'havien donat mai des que es va posar en marxa el procés de fusió. L'any anterior, el 2013, la inversió va ser d'1,7 milions. Tot i així hi ha hagut altres anys en què el nivell d'inversió ha estat important, com el 2010, quan es van invertir 18 milions d'euros, o el 2009, amb gairebé 13 milions, o el 2007, quan en ser 8,6 milions.

L'any amb menys inversió registrada va ser el 2012, amb 1,3 milions, i també hi ha hagut anys amb 2, 4 o 6 milions.

L'any passat es van dedicar gairebé 1,3 milions a construccions i instal·lacions tècniques, més d'un milió a altres instal·lacions, instrumental i utillatge i 3,6 milions són actuacions en curs.