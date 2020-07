El PSC aprofita la visita del conseller Solé per retreure a ERC i JxM manca de transparència

El PSC va aprofitar la visita del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, per retreure al govern manresà les seves polítiques en aquest tema. Esmenta, en concret, el conveni amb el Síndic de Greuges -Rafael Ribó- després de rebutjar la creació d'un Síndic de Greuges Local.

Per al portaveu del PSC, Felip González, «l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa, que es fa un fart de proclamar del dret i del revés que és un govern molt transparent, suspèn reiteradament en aquest àmbit i el conveni signat ara fa gairebé tres anys amb el Síndic de Greuges de Catalunya no només no ho ha millorat sinó que ha empitjorat aquesta situació», afirma.

Recorda que l'«equip de govern de CDC (actualment JxM) i d'ERC va decidir en el seu dia revocar unilateralment dos acords de ple de creació de la figura del Síndic de Greuges Local i substituir-los per un conveni de supervisió singular amb el Síndic de Greuges de Catalunya», i que «tot plegat fins i tot va propiciar que el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, presentés el seu informe corresponent al 2017 al ple municipal el 21 de juny del 2018, en una mena de repetició d'un acte anterior que ja s'havia celebrat l'abril d'aquell any al teatre Kursaal i que va ser un fiasco perquè va congregar més persones i entitats de fora de Manresa que de la ciutat».

Per a González, aquell informe al ple municipal semblava que havia de ser un «primer donar compte periòdic davant tots els grups municipals de la seva actuació ampliada i específica a la ciutat i s'havia de donar un cert vot de confiança al nou mètode». Tanmateix, apunta, «més de dos anys després, el Síndic Ribó no ha tornat més al màxim òrgan de govern de la ciutat, ha fet públics dos informes més a través del seu web municipal (2018 i 2019), i l'autoproclamat govern transparent de Manresa se'ls ha guardat en un calaix i no ha considerat fer públiques ni tan sols les conclusions».

Fa notar que si s'analitzen aquests informes «hi ha molt poca diferència respecte al volum i format dels emesos en anys anteriors a la signatura del conveni de supervisió singular de Manresa. Ni tan sols hi ha un detall més concret de les principals queixes rebudes ni de la seva resolució. Ni tampoc la possibilitat de supervisió dels casos plantejats, ni debat al ple amb la resta de grups municipals». Reconeix que «va ampliar el nombre de visites a Manresa de l'oficina del Síndic (fins a un mínim de 4 anuals) i va fer que Ribó es pogués fotografiar amb la placa commemorativa de les Bases de Manresa; poca cosa més».