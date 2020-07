El voluntariat torna a Althaia amb tasques adaptades a la nova situació epidèmica

Una quinzena de noies i nois d'entre els 15 i els 22 anys han decidit dedicar el seu temps lliure aquest mes de juliol a fer una tasca de forma totalment altruista a la Fundació Althaia. Són els participants del programa de voluntariat jove que la institució ha portat a terme un estiu més coincidint amb les vacances escolars. Enguany, l'activitat d'aquests joves s'ha adaptat a la situació d'emergència sanitària per la covid-19.

La tasca d'aquests nois i noies s'ha centrat sobretot en donar suport a la implantació de les mesures de seguretat per accedir a l'Hospital Sant Joan de Déu. És a dir, recordar a les persones que accedeixen al centre que s'han de rentar les mans a l'entrar i al sortir, portar mascareta, asseure's als seients habilitats i mantenir la distància mínima de seguretat. També a informar els usuaris dels nous circuits a l'interior de les instal·lacions i orientar-los en cas que així sigui necessari, a més d'altres tasques de suport a la gestió administrativa.

D'altra banda, també han estat a l'escola que hi ha ubicada a la planta de Pediatria, on s'han relacionat amb els infants ingressats i han portat a terme diferents activitats per contribuir a fer més agradable la seva estada, com són treballs manuals, explicar-los contes i cantar cançons.

A causa de la covid-19, aquest any el voluntariat jove no ha prestat els seus serveis a d'altres centres d'Althaia i també s'ha limitat el contacte amb els pacients i les seves famílies.

Aquest programa de voluntariat jove adreçat a nois i noies del territori és el quart estiu que funciona i la intenció és que tingui continuïtat durant els diferents períodes vacacionals.

Althaia aposta pel voluntariat jove ja que és una forma de fer pedagogia sobre la relació entre salut i solidaritat, implicant i responsabilitzant aquest col·lectiu. La pandèmia de la covid-19, entre altres coses, ha posat més de manifest que mai la relació entre salut i solidaritat.

La cap de Comunicació, Participació i Mecenatge, Antònia Raich, recorda que "viure en societat ens permet dotar-nos de l'estat del benestar. La salut és una qüestió global, no individual. Si un individu se salta les normes perquè creu que pel fet de ser jove no l'afectarà o perquè no té avis ni relació amb gent gran, pot contraure la covid-19, ser cadena de transmissió i infectar desenes de persones més. La infecció creixerà exponencialment i al final la crisi sanitària li repercutirà, si no és en salut serà en les conseqüències econòmiques i socials que porta associades". Raich també reflexiona sobre la importància d'educar en valors ja que "és essencial per a la salut i aquest és l'objectiu del voluntariat jove d'Althaia".

Les persones interessades en participar activament en algun dels programes de voluntariat que té la institució poden escriure un correu electrònic a voluntariat@althaia.cat o trucar al telèfon 608 857 515.