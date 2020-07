El Centre de Disminuïts Físics del Bages celebra el 18è aniversari

Arxiu particular

Imatge de la celebració Arxiu particular

El Centre de Disminuïts Físics de la Fundació Althaia, ubicat al complex de la Clínica de Sant Josep de Manresa, ha celebrat aquest juliol la majoria d'edat.

Un aniversari marcat per la crisi de la covid-19, que ha condicionat la confecció del programa, però que tot i això ha estat molt participat i viscut pels residents. Una de les novetats ha estat un conte sobre la història del centre, que s'ha elaborat de forma col·lectiva recollint anècdotes de residents i professionals i que s'ha representat en format teatre d'ombres. En paral·lel, i arran del conte, s'ha fet un recull fotogràfic.

El programa per celebrar el 18è aniversari ha inclòs també un campionat de boccia i un festival musical protagonitzat pels usuaris i usuàries del centre. En canvi, no s'han pogut programar activitats habituals com la gimcana o la festa de l'aigua ja que impliquen la col·laboració de voluntaris, familiars i altres persones externes al centre.

El Centre de Disminuïts Físics del Bages es regeix per la normativa de les residències. Això significa que, tot i que al nostre territori l'índex de rebrot i la incidència de la covid-19 continuen a uns nivells moderats, per la situació que es viu a d'altres indrets de Catalunya, des de fa uns dies es tornen a aplicar restriccions en la mobilitat dels residents. Sí que es mantenen les visites dels familiars, aplicant sempre el protocol d'accés i seguint totes les mesures higièniques i de seguretat.

Per això, la Fundació Althaia agraeix l'esforç i la col·laboració dels residents i les seves famílies, així com la tasca encomiable dels seus professionals.