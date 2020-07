Culmina el projecte de teatre per a la inclusió social a Manresa

La Casa Flors Sirera ha acollit la presentació del vídeo del projecte "MOU-Teatre. Arts escèniques, inclusió i transformació social", que s'ha elaborat pel fet que a causa de la pandèmia de la covid-19 no es va poder finalitzar el projecte. A l'acte hi van assistir representants de l'Ajuntament de Manresa i de les entitats que han participat en el projecte, que promou la transformació social a través de les arts escèniques.

"MOU-TEatre. Arts escèniques, inclusió i transformació social" és una iniciativa de les regidories de Cultura, Joventut, Acció i Inclusió Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, per tal de fer de les arts escèniques una eina que promogui la reflexió sobre la societat actual i un espai creatiu d'intercanvi entre diferents col·lectius.

En el marc d'aquest projecte, des del febrer de 2020 s'estava treballant per oferir una nova edició de tastos teatrals, com l'any passat. Però arran de crisi de la covid-19 no es va poder finalitzar el treball que diferents col·lectius havien iniciat i per aquest motiu es va realitzar un vídeo que recull els testimonis de les entitats participants i dels seus conductors tots sota la direcció artística de Tàtels Pérez.

A la Casa per a la Pau i la Solidaritat Flors Sirera de Manresa, ha tingut lloc la presentació del vídeo, amb alguns representants dels diversos col·lectius que hi ha participat: Ampans, Centre d'inserció sociolaboral PILS, centre de menors de Sant Martí, Centre de dia Sant Francesc, Club Social Mosaic i Centre Residencial Mutuam Manresa.

A l'acte hi han assistit també la regidor d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, i la regidora de Cultura, Anna Crespo.tant les regidores com la directora artística, Tàtels Pérez, han remarcat la voluntat de tirar endavant el projecte de cara al curs vinent i que finalment es pugui portar a terme representacions teatrals amb les persones dels diversos col·lectius fent d'actors, tal com s'hauria d'haver fet aquest mes d'abril al Kursaal. "Serà una aturada temporal", ha remarcat la regidora Anna Crespo.

En l'acte, la regidora Mariona Homs ha llegit una emotiva carta escrita pels membres del centre de dia terapèutic Sant Francesc, que han participat al projecte però que avui no han assistit a l'acte per motius de seguretat i prevenció.



Teatre social contra les desigualtats



El projecte té per objectiu utilitzar el teatre social per treballar problemàtiques i desigualtats que afecten als col·lectius amb els quals s'ha dut a terme el procés, i alhora treballar per afavorir la inclusió i la transformació social de tots ells.

El fil conductor de totes les creacions d'aquesta segona edició del MOU-TEatre ha estat el tema de les barreres que com a persones ens podem trobar al llarg de la vida. Cada grup va treballar sobre quines son les barreres que es troben com a col·lectiu per tal de compartir-les amb el públic i entre tots i totes contribuir a un major coneixement i apropament entre uns i altres.



Un projecte que ha anat creixent



Des de l'Ajuntament de Manresa es valora la importància del teatre social com a eina de transformació social, i des de fa uns anys, diferents regidories i entitats sumen esforços per tal de poder oferir a la ciutat un espai per a gaudir d'una cultura transformadora. Concretament aquesta tasca es va iniciar el novembre de 2016 amb la presentació de l'obra de teatre MURS, al teatre Carlins, que va tenir molt bona acollida per diferents entitats de la ciutat, especialment les entitats de lleure.

Posteriorment, recollint les propostes de les persones que van participar a l'obra, el novembre de 2017 es va programar, al Casal de les Escodines, la primera jornada d'arts escèniques i inclusió social, amb la voluntat d'oferir un espai de debat i reflexió per als equips professionals que es dediquen al treball amb diferents col·lectius i entitats de joves, dones, persones amb capacitats diferents i de cultura de la pau. Aquest espai va servir també per conèixer experiències d'altres municipis, i per fer una aproximació a les tècniques i metodologies del teatre social. Així mateix, va incloure l'espectacle de dansa teatre "Quebradas e imperfectes", del Colectivo el Brote, una aproximació dansada al món de la diversitat funcional.



Posteriorment, l'octubre de 2018, es va programar de nou una obra de teatre de l'aula teatral del Garraf TracArt. En aquest cas va ser "CASA", un muntatge que s'endinsa en el tema dels refugiats i explora la problemàtica des de diferents perspectives. Hi van assistir representants de la xarxa d'entitats culturals, juvenils i de suport a les persones refugiades, entre d'altres, i va causar un gran impacte entre el públic.

I finalment, el 2019 es va fer un pas important en aquest projecte, ja que es van poder oferir obres creades directament per col·lectius de Manresa. MOU-TEatre 2019 va incloure dues propostes que van tenir molt bona acollida: Tastos teatrals, amb la participació de col·lectius d'Ampans, Mosaic, INS Lluís de Peguera i Espai Jove i, d'altra banda, l'exploració sobre la vivència del procés de refugi, amb actors i actrius amateurs i persones refugiades conduïts per la companyia Sargantana i Els Carlins.

Enguany es volia fer el projecte de manera similar al 2019, però a causa de la pandèmia ha estat substituït pel vídeo que avui s'ha presentat i que ha quedat penjat també al canal de YouTube de l'Ajuntament de Manresa.