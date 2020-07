Denuncien que l'Ajuntament de Manresa demora mesos empadronaments urgents

Més de mig centenar de membres de l'espai de joves de les escoles populars de Manresa, la PAHC, l'Associació de Dones Al Noor, els grups de suport mutu dels barris i l'Espai de Defensa Legal es van aplegar ahir a la tarda a la plaça Major de Manresa per llançar un advertiment a l'Ajuntament: consideren que està entorpint el procés d'empadronament de persones que el necessiten de forma urgent i això s'ha d'acabar.

Els representants dels col·lectius van fer públic que hi ha processos d'empadronament que es van iniciar el 2 de desembre de l'any passat i que no estan solucionats.

Van assegurar que tenen comptabilitzats setze casos totalment urgents i desenes més que afecten persones que veuen compromesa la seva forma de vida per no tenir el certificat.

Van explicar el cas d'un jove que fa set mesos que viu a Manresa i que no ha pogut renovar el permís de residència i ha vist perjudicat el seu accés a la sanitat i a la medicació que necessita per la seva condició de diabètic. Van dir que altres situacions afecten famílies que no poden realitzar amb normalitat els tràmits per escolaritzar els menuts o que tenen dificultats afegides per accedir a una feina per manca de tràmits fets, entre els quals hi ha l'empadronament.

A la roda de premsa, feta amb una taula i tres cadires davant les arcades de l'ajuntament i amb mig centenar de persones al voltant donant suport, es va explicar que l'Ajuntament argumenta que hi ha una comissió que fa el seguiment de les peticions i que s'ha de desplaçar fins al lloc de residència en alguns casos, però a causa de l'epidèmia ha vist minvada la seva activitat.

Els representants dels moviments populars van respondre que és totalment intolerable que es puguin produir problemes d'escolarització o d'assistència sanitària perquè hi ha tràmits que «es burocratitzen» i això comporta períodes de vuit mesos sense que s'hagin fet.

Demanen que l'Ajuntament articuli un mecanisme perquè al cap de tres mesos els sol·licitants disposin d'algun tipus de certificat que sigui equiparable al d'empadronament i així l'Ajuntament disposi de tot el temps que necessiti abans de donar la documentació definitiva, però sense lesionar drets de la persona que fa la demanda.

Van advertir que es tracta d'una situació que necessita una solució «urgent» i que hi ha alternatives viables perquè es deixi de perjudicar persones especialment vulnerables «si hi ha voluntat política». Van assegurar que «no tolerarem excuses davant de casos d'absoluta urgència» i van posar un termini de temps: «en una setmana ha d'estar solucionat».