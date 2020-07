Maria Picassó i Piquer posa mascareta als protagonistes del seu cartell festiu

L'artista amb el cartell que ha fet per a la festa major 2020 g. c.

Uns personatges miren cap al cel un castell de focs amb una mascareta tapant-los el nas i la boca. Si fa uns anys algú hagués fet un cartell per anunciar la festa major amb la imatge que protagonitza el d'enguany, obra de l'artista manresana Maria Picassó i Piquer, que ja va signar el de la Fira Mediterrània de l'any passat, no s'hauria entès. Enguany, sí.

La il·lustradora i dissenyadora gràfica Maria Picassó i Piquer, que fa unes creacions amb un estil construccionista molt personal on predomina la geometria, va rebre com a única petició per part de l'Ajuntament, va explicar la regidora Anna Crespo, que «fos una imatge una mica amable, tenint en compte els temps que corren».



La gent com a objectiu

L'artista va comentar que quan li van fer l'encàrrec encara no se sabia res del programa festiu i que el que va fer va ser «girar l'objectiu de la càmera en aquesta hipotètica escena cap a la gent que està gaudint de la festa major». Per decidir el tema també « vaig fer una mica d'investigació i el contingut de les cares feia anys que no sortia». Quant al fet que duguin màscara, va comentar que «ara, fins i tot es fa estrany veure algú als mitjans o reunint-se i que no mantinguin la distància ni duguin les màscares, o sigui que hi havien de ser, i van entrar una mica dins del llenguatge del cartell. Que no fossin una molèstia sinó que ajudessin a animar-lo. Ja que no hi havia somriures, que les màscares donessin una mica de dinamisme».

Tot i que enguany no hi haurà programa de mà (caldrà recórrer al diari i a les xarxes), sí que es penjaran banderoles pels carrers per anunciar la festa major, on es podrà veure aquesta creació.