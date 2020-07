Les xifres de la covid: 1 de cada 10 manresans s'ha convertit en usuari de la Plataforma d'Aliments

Cues llarguíssimes de gent per recollir lots d'aliments a Manresa i poder passar l'agost. La Plataforma d'Aliments, que dona servei a 7.500 persones, tancarà aquest mes i ho fan "esgotats" per culpa de l'increment de la demanda. Arran de la covid-19, 1 de cada 10 manresans s'ha convertit en usuari de la Plataforma. Aquest diari ja va explicar fa uns dies l'augment de famílies ateses per la plataforma fins a les 2.000.

La seva responsable, Sor Lucia Caram, ha explicat que el perfil ha canviat arran de la crisi. "La majoria dels lots d'emergència que donem són gent que encara no ha cobrat l'ERTO o gent jove que, fins ara, treballava però que ha perdut el lloc de feina", ha explicat. Durant aquest mes en què la Plataforma tancarà, l'Ajuntament gestionarà el servei de manera extraordinària i, per fer-ho, té preparats 300 lots d'emergència.

Des que es va iniciar la pandèmia, la Plataforma d'Aliments de Manresa ha passat de repartir 200 lots d'emergència a 700. Són lots destinats a persones que normalment no són usuàries de Serveis Socials, però que ara, arran de la covid-19, s'han vist amb la necessitat d'haver de demanar ajuda.

"La majoria de les persones noves i dels lots d'emergència que estem fent són gent que encara no ha cobrat l'ERTO, i això és una situació desesperant", assegura la responsable de la Plataforma d'Aliments de Manresa, Sor Lucia Caram. Segons ha dit, des del servei, reparteixen 90 lots a domicili perquè hi ha gent que no té res per menjar, però que li fa vergonya accedir a la Plataforma perquè abans no s'havien vist mai així i tenen por de ser estigmatitzats. "Un home va estar tota la tarda fent voltes amb el seu cotxe per aquí davant, però no s'atrevia a entrar. Portava dos mesos sense cobrar i feia dos dies que ell i els seus quatre fills no menjaven res. Això t'impressiona i t'impacta", explica Caram.

Ara, la Plataforma d'Aliments de Manresa tancarà durant el mes d'agost, i aquestes darreres setmanes han estat fent els repartiments perquè els usuaris tinguin suficients aliments com per passar l'agost. A fora del local s'han vist cues llarguíssimes de gent i s'ha hagut d'habilitar un carril de la carretera de Vic per garantir les mesures de seguretat arran de la covid-19.

L'Isabel Nuñoz és una de les usuàries de la Plataforma d'Aliments. Assegura que les cues d'aquests dies al local eren "esfereïdores": "Et fa pensar i em fa por que no tinguin aliments per a tanta gent".

Caram explica que tanquen "esgotats" per la situació i amb por de les perspectives de cara al setembre. "Hem decidit parar tres setmanes perquè psicològicament no podem més. De nit no podem dormir perquè escoltem les històries durant el dia i això et fa sentir por, incertesa i un neguit horrible", assegura.

Mentre la Plataforma d'Aliments de Manresa estigui tancada, l'Ajuntament donarà el servei i, per fer-ho, té preparats 300 lots d'emergència.