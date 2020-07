El camí del riu es fa gran a Manresa

La construcció de la passera de can Poc Oli ha donat continuïtat a l'itinerari de passeig al costat del riu des de Sant Joan de Vilatorrada. El fet que no quedi interceptat pel Cardener sota el viaducte de can Poc Oli i es pugui prolongar resseguint la riera de Rajadell, fa més atractiu i potent el camí del riu Cardener.

El camí facilita passejar pel Cardener de cap a cap dintre del terme municipal perquè la passera de can Poc Oli supera l'obstacle que suposava fer-ho a la banda de can Poc Oli i, a més, dona possibilitats de seguir el circuit al costat de la riera de Rajadell fins al Xup i des d'allà al camí del Suanya, el camí de Rajadell i un altre cop al Pont Nou i el parc del Cardener.

Es forma així un itinerari circular seguint el Cardener i la riera de Rajadell o, simplement, es pot anar des del Pont Nou o el Pont Vell a can Poc Oli al costat del Cardener i tornar.

La darrera baula que ha permès formar aquest itinerari natural, i que obre portes per seguir-ne d'altres que formen l'Anella Verda de Manresa, ha estat la materialització del pont de formigó de 35 metres de longitud i dos d'ample. Si el que es vol és accedir expressament a la passera és fàcil arribar-hi. Cal anar pel passeig del Riu fins a l'alçada de l'inici de l'accés al barri de Sant Pau, on hi ha un indicador vertical del camí del riu Cardener que marca la direcció de la font de Sant Pau i de la fàbrica Blanca i Vermella.



Un espai poc conegut

Uns pals de fusta deixen accessible el camí només a caminants i ciclistes. Seguir-lo permet desplaçar-se per la riba esquerra del riu travessant canyissars i espais humits, alguns dels quals coberts amb fusta per fer-los còmodament transitables.

Taules de pícnic, vegetació exuberant i els passos entre les canyes en forma de túnels acompanyen al caminant fins a les fàbriques Blanca i Vermella, per on s'emergeix per unes escales de pedra a un altre indicador del camí del riu que marca la direcció cap al camí del Malbalç i Castellgalí.

Seguint-lo s'arriba a la passera, que té per sobre el viaducte de la carretera C-55.

El regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, ha explicat que l'objectiu principal de la passera és «accedir molt millor a la riera de Rajadell, perquè abans calia travessar el viaducte i poca gent ho feia».

Ara, «s'ha acostat a la ciutat el tram baix de la riera de Rajadell, un dels trams més salvatges i agrestos del municipi». Huguet afegeix que s'ha aconseguit fer «un recorregut circular a peu pla, molt divers i complert, amb patrimoni industrial arran del riu i de pedra seca i agrícola a la banda de la riera de Rajadell i Santa Caterina».

El projecte va ser escollit en el pressupost participatiu de Manresa del 2016, a proposta de l'Escola Agrària de Manresa, la Institució Catalana d'Història Natural, Meandre, el Centre Excursionista Comarca de Bages i L'Era Espai de Recursos Agroecològic. El pressupost ha estat de 63.579 euros. L'Ajuntament ha complementat els diners que superaven els 50.000 euros que hi havia previstos per a aquest projecte.