Culmina el projecte de teatre per a la inclusió i transformació social

La Casa Flors Sirera va acollir ahir la presentació del vídeo del projecte «MOU-Teatre. Arts escèniques, inclusió i transformació social», que s'ha elaborat pel fet que a causa de la pandèmia de la covid-19 no es va poder finalitzar el projecte. A l'acte van assistir representants de l'Ajuntament i de les entitats que han participat en el projecte, que promou la transformació social a través de les arts escèniques.

Es tracta d'una iniciativa de les regidories de Cultura, Joventut, Acció i Inclusió Social i Cooperació de l'Ajuntament de Manresa per tal de fer de les arts escèniques una eina que promogui la reflexió sobre la societat actual i un espai creatiu d'intercanvi entre diferents col·lectius. En el marc d'aquest projecte, des del febrer del 2020 s'estava treballant per oferir una nova edició de tastos teatrals, com l'any passat. Però arran de la crisi de la covid-19 no es va poder finalitzar el treball que diferents col·lectius havien iniciat, i per aquest motiu es va realitzar un vídeo que recull els testimonis de les entitats participants i dels seus conductors, tots sota la direcció artística de Tàtels Pérez.

Ahir va tenir lloc la presentació del vídeo amb alguns representants dels diversos col·lectius que hi han participat: Ampans, Centre d'inserció sociolaboral PILS, centre de menors de Sant Martí, Centre de dia Sant Francesc, Club Social Mosaic i Centre Residencial Mutuam Manresa.