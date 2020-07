Caminades amb sortida des del barri de la Sagrada Família

Hi ha una nova oferta de la programació de Caminades Saludables organitzades conjuntament per l'Associació de Veïns de la Sagrada Família i l'ambulatori d'aquest barri manresà per promoure l'envelliment actiu i saludable.

Dilluns que ve començarà amb La ruta de les Mentides, Pinell i Solsona; el dia 5, can Roviralta, Sant Romà i el Pont de Vilomara; el dia 10, forn de Calç i font de les Tàpies i Calders; el 12, al cim del Collbaix; el 17, la font del Rauric, Rajadell; el 19, forn de Teules del Bruc; el 24, al forn de les Generes i Talamanca; i el dia 26, als plans de Sant Ramon pel Biarritz. Se surt de l'aparcament de la Taverna d'en Mallol a les 7 del matí.