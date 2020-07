La Clínica estrena dilluns l'ampliació i posada al dia del centre de medicina esportiva

Moviment a la nova zona d'admissions, ahir, per deixar-ho tot a punt per a dilluns

De les 107.271 visites externes del 2019 a la Clínica Sant Josep, 42.560 van ser de traumatologia, al Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatològica i Rehabilitació (CIMETIR). Representa prop del 40 %. En total, l'any passat aquest centre va moure 88.562 persones. Si bé el creixement de l'activitat any rere any ha estat gradual, fa temps que les intal·lacions havien quedat petites. L'any passat van començar unes obres que li han fet guanyar 300 m2. Aquest dilluns s'estrenaran.

Les del CiMETIR no són les úniques obres que s'han fet a la Clínica, que també ha guanyat una cafeteria amb terrassa al segon pis de l'edifici principal –actualment no en té– i un nou ascensor per poder-hi arribar des del carrer.

Ahir al matí, l'interior del CIMETIR era un anar i venir constant de gent per deixar-lo a punt de cara a dilluns. Els 300 m2 que s'han guanyat, que s'han aconseguit d'un magatzem que hi havia que s'ha traslladat de lloc, han permès habilitar tres nous consultoris –de 6 passen a 9– i una nova zona d'admissions. A un dels nous consultoris s'hi ha traslladat la medicina esportiva, i l'espai on estava que ha quedat buit es destinarà a rehabilitació.



Blanc i fusta clara

L'espai segueix l'estètica dels altres àmbits de la Clínica que s'han posat al dia a partir del pla director, amb el blanc com a color predominant combinat amb la fusta clara. La responsable és la dissenyadora d'interiors solsonina Susanna Cots. Davant del taulell de les noves admissions del CIMETIR destaca la gran fotografia d'una arbreda i, per on trepitjarà la gent, la del terra d'un bosc. L'entrada s'ha canviat de lloc: del lateral de l'edifici ha passat a la part frontal.

Les obres han tingut un cost de 418.000 euros, pagats per la Fundació Althaia, de la qual forma part la Clínica, que concentra l'activitat mutual i privada. Van començar el gener del 2019 i havien de quedar enllestides l'estiu a sobre, però, a la dificultat de fer-les sense aturar l'activitat s'hi va afegir que l'empresa constructora, Grup Soler, «va tenir uns problemes i es van haver d'aturar», explica el director de la Clínica, Albert Estiarte, i va fer falta contractar una nova empresa, Constructora del Cardener, per acabar-les, si bé la part més important ja estava feta; faltava equipar els espais. Es van reprendre a l'inici del 2020.

Glòria Casals, coordinadora assistencial de la Clínica, destacava ahir que el CIMETIR «ha crescut molt» i ha esdevingut un espai referent de medicina de l'esport.

La cafeteria, amb un cost de 458.000 euros que ha assumit l'empresa que va guanyar l'adjudicació (Sodexo), és previst que comenci a funcionar la primera setmana de setembre. S'hi podrà arribar per la segona planta de les consultes noves de l'edifici principal i pel carrer, i té 241 m2 amb dos espais diferenciats: l'interior i la terrassa, on ahir col·locaven una pèrgola. Hi torna a destacar el disseny, que és molt atractiu.