Què diuen les portades en paper d'aquest divendres?

Regió7 dedica avui, 31 de juliol, el seu titular principal al presos polítics: "Els presos del procés de Lledoners ja són tots entre reixes altre cop". La fotografia és per al tall del pont de Cabrianes per ampliació. El diari també destaca la protesta okupa d'alt risc que es va viure ahir a Manresa i la visualització per part de 300 manresans de vídeos d'una ciutat en transformació fa 50 anys, entre d'altres.



