La capella del Pou de la Gallina passa el primer Sant Ignasi en blanc per la covid-19

Cada 31 de juliol la capella del Pou de la Gallina obria les seves portes per celebrar la seva única missa. La pandèmia del coronavirus també ha trasbalsat aquesta longeva tradició i, per primer cop, ahir, va passar la jornada en blanc. L'esglesiola és petita i és per aquest motiu que es va decidir traslladar la celebració una mica més avall. Així, a l'encreuament entre els carrers de Sobrerroca i Serarols, es van col·locar una trentena de cadires –per evitar que la gent s'aglomerés a peu dret– i es va improvisar un altar.

Durant el dia, però, la capella també estava oberta als curiosos i fidels que volguessin treure-hi el cap tot i no fer-s'hi la missa.

La Festa de Sant Ignasi es va seguir amb la màxima normalitat possible, amb activitats, menjar i música. Una normalitat alterada tant per l'emergència sanitària com per la calor extrema dels dar-rers dies. Un fet al qual paradistes consultats van atribuir la causa d'una menor afluència de persones respecte d'altres anys.

Miquel Fonts, que venia embotits al carrer de Sobrerroca, va explicar que les parades havien de tenir més cura aquest any. En el seu cas, «avui només deixem provar els productes que els clients ens demanen específicament i, abans de donar-los-els, fem que es posin gel desinfectant».