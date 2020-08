Un coet francès va ser l'origen d'una investigació a Montserrat el 1971

El 23 de febrer del 1971 hi va haver l'avistament d'un ovni a Montserrat. Però, segons la investigació realitzada amb posterioritat, va ser un coet que formava part d'una recerca francesa.

Per als investigadors del ministeri de Defensa, «el succés observat a la zona nord d'Espanya, en ser idèntic al vist a la zona centre i sud de França i al nord d'Itàlia, coincideix amb el llançament des del Centre d'Essais de Biscarrosse, a Landes, d'un coet Tibére, en els experiments en l'operació Electre, que formava part del programa de l'Office National d'Etude et de Recherche Aeronautique et Saptiale (ONERA)». El llançament del coet tenia per objectiu estudiar com la reentrada de coets a l'atmosfera afecta les comunicacions radioelèctriques.

En aquell moment, fa 49 anys, el ministeri de Defensa en va fer un informe que deia que «podria ser un meteorit, que es va fragmentar i incendiar en entrar a l'atmosfera. Cada fragment va originar el seu propi fenomen, visible en una zona més reduïda». També podria ser un satèl·lit o una part d'un coet que va reentrar a l'atmosfera terrestre.

L'explicació del coet francès no es va conèixer fins a la desclassificació de l'informe (vegeu Regió7 del 27 d'octubre del 2016).

El document, de 70 pàgines, desclassificat el 1993 però al qual fins al 2016 no es va poder accedir telemàticament, conté, entre d'altres, la declaració d'un monjo de Montserrat i la d'un guàrdia civil de Monistrol de Montserrat.

En el qüestionari, el religiós, del qual no es revela el nom, explica que va veure el fenomen des del cotxe i situa l'objecte a una altura d'uns 100 quilòmetres i en direcció nord. També explica que es movia i formava un angle de 60 graus. Pel que fa a les especulacions sobre l'ovni, afegeix que «és alguna cosa que ha estat observada per molta gent i que ha motivat nombrosos comentaris. En alguns casos la fantasia dona tocs d'irrealitat als fets, però hi ha alguna cosa en què tothom coincideix i és en la forma de vano del deixant que l'objecte deixava dar-rere seu».

Segons el guàrdia civil que estava de servei a l'entrada de la caserna de Monistrol, «va aparèixer un punt lluminós, com una estrella brillant i sense mobilitat, en aquesta posició hi va estar breus segons i només augmentava el fum, després es movia molt a poc a poc, i progressava en velocitat fins a la seva total desaparició».