Ignasis i Ignàsies de Manresa reben l'obsequi

A 1/4 de 12 del migdia, a la porta de l'Oficina de Turisme de la plaça Major es començava a formar una cua de gent. Eren Ignasis i Ignàsies que, com cada any, s'aplegaven al centre de Manresa per rebre un obsequi.

Enguany, es van endur una bossa de roba i una cantimplora amb el logo de «Manresa 2022».

Ahir se'n van repartir una vintena, uns 10 menys que l'any passat, però des de l'oficina asseguraven que al llarg del dia acostumen a arribar-ne més i, fins i tot, dies més tard també hi ha qui reclama el seu obsequi.

Un cop repartides totes les bosses, els Ignasis i Ignàsies van anar a les portes de l'ajuntament, on es van fer la foto amb el personatge de sant Ignasi que, més tard, va oferir una representació teatral.