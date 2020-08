L'ovni del 2 d'agost del 1968 a Manresa

arxiu particular

La Vanguardia Española també va recollir la notícia el mateix dia arxiu particular

El 4 d'agost del 1968, l'agència de notícies Europa Press va divulgar un comunicat, que va ser recollit per mitjans com l'ABC i La Vanguardia Española, en què s'assegurava que el divendres dia 2, a Manresa, s'havia viscut amb «excitació» l'aparició d'un objecte volador no identificat.

Malgrat que la font era la mateixa, mentre que La Vanguardia Española titulava «Manresa: Observación de un supuesto 'platillo volante'», l'ABC afegia artefactes: «Supuestas naves extraterrestres, vistas en Manresa».

Segons el que es va publicar, un punt lluminós va fer diverses aparicions «sobre el cel de Manresa pels volts de 2/4 de 10 de la nit» i «deu versions del fet coincideixen en les característiques i evolucions del punt lluminós».

Aquestes persones, assegurava l'agència Europa Press, van seguir les evolucions de l'objecte volador «i van facilitar posteriorment la increïble revelació que es tractava d'una nau espacial extraterrestre».

Afegia que les versions coincidien a afirmar que l'estrany objecte es va acostar fins a uns setanta metres i presentava «una forma ovalada per la part superior amb base plana, emetia un intens brunzit i alternava una fort llum vermella amb una altra de groga».

«Es va enlairar ràpidament»

«Semblava un bòlid de curses i es va mantenir suspès uns quatre minuts sobre uns camps situats a uns quinze quilòmetres al nord de la ciutat», va declarar un dels testimonis, segons l'agència de notícies, que afegia una altra cita a la notícia: «Després es va enlairar ràpidament, com ho fan els helicòpters, fins a desaparèixer».

Una dona jove que mirava per la finestra de casa seva cap a les deu de la nit assegurava, segons la informació publicada, haver divisat «una nau espacial desconeguda» sobre el seu propi immoble de característiques «semblants a les ressenyades anteriorment»

El comunicat deixava constància que fins al moment no havia estat possible recollir cap versió autoritzada «de part de l'observatori Fabra de Barcelona, l'aeroport ni cap altre centre tècnic o científic» que pogués corroborar les versions aportades.

La informació acabava afirmant que «a Manresa es comenta amb força excitació el fenomen» i hi havia força persones que estan disposades a prestar especial atenció a l'observació del cel per si es repetia.