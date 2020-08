La nau central protagonitzarà les obres a partir del 2021

Vitralls del segon nivell de la nau central on s'intervindrà en les fases de restauració a partir de l'any vinent

Vitralls del segon nivell de la nau central on s'intervindrà en les fases de restauració a partir de l'any vinent arxiu/oscar bayons

Una vegada acabades les obres a la façana sud, que s'han portat a terme repartides en sis fases, el 2021 començaran les corresponents a la nau central, que inclouran els vitralls del segon nivell, el parament i els contraforts enganxats a aquesta nau central.

Tal com ha informat l'arquitecte de les obres, Jaume Soldevila, la intenció és fer un tram cada any, que inclourà un vitrall i un tros de parament (els carreus).

No cal recordar que la Seu de Manresa és un dels principals monuments gòtics de Catalunya i que és, sens dubte, l'element patrimonial més identificatiu de Manresa. Té la consideració de Bé Cultural d'Interès Nacional, en haver estat declarada Monument Històric Artístic per Decret de 3 de juny de 1931. Just aquest 2020 se celebra el mil·lenari de la represa de la seva construcció.