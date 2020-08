Els ciutadans trepitgen les línies grogues quan la vorera està atapeïda o en carrers sense cotxes

Al carrer dels Infants, on no circulen cotxes, els vianants van per l'asfalt

Al carrer dels Infants, on no circulen cotxes, els vianants van per l'asfalt mireia arso

Les línies grogues ja no són només les de les zones de càrrega i descàrrega. La nova senyalització sobre l'asfalt que ha arribat amb la pandèmia també ha convertit aquest color en el dels vianants. Els ciutadans que passegen pel centre, però, no ho ha acaben de veure clar. Ahir a la tarda pocs vianants trepitjaven les línies grogues del carrer Guimerà, el de més afluència de la ciutat, i només ho feien quan la vorera estava molt atapeïda i era inevitable passar per l'asfalt reservat als vianants. Fins i tot hi havia moments en què grups desconeguts es creuaven, guardant molt poc espai, i no hi havia manera que trepitgessin aquesta zona ampliada per als transeünts.

Ben a la vora, al carrer dels Infants, la situació era una altra. Ara els cotxes no hi circulen. Tot el carrer és per als vianants, segons indiquen les línies grogues, i en aquest espai, efectivament, els que s'hi passegen hi circulen sense ni adonar-se que passen per sobre de l'asfalt. En altres punts, els vianants encara no s'han fet els nous espais urbans.