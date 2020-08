La Festa del Xai en un dels camps del Congost

Habitualment els jugadors hi fan rodar la pilota, però la comunitat islàmica hi va anar a resar. Un dels camps de terra del futbol que hi ha al Congost es va convertir divendres en un oratori multitudinari per la Festa del Xai, un dels dies més importants del calendari musulmà. El camp es va omplir de centenars de membres de la comunitat, que hi van resar seguint les normes de seguretat.