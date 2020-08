«La identitat digital del Consell per la República fomenta la democràcia directa»

La nova organització vol impulsar activitats de caràcter polític, social, econòmic i cultural destinades a la implantació d'un estat independent a Catalunya en forma de república

Objectiu final, assolir la independència de Catalunya. Com? El Consell per la República, que ha creat un grup a Manresa, afirma que la identitat digital és clau per assolir l'objectiu polític i fomentar, afirmen, la democràcia directa. Es tracta d'una nova plataforma ciutadana que diu estar desvinculada dels partits, però que encapçala Carles Puigdemont. A Manresa ja han començat a participar en activitats de caire solidari, donat el context que viu la ciutat amb la Covid, i pretenen donar a conèixer més el projecte.



Què pretén fer la secció manresana del Consell per la República?

Anna Camps: Som un grup de gent molt diversa que venim de diferents àmbits i, per tant, és absolutament transversal. Hi ha gent dels moviments associatius, de partits polítics partidaris a la república, i també tenim persones que s'hi han afegit sense estar vinculades a cap partit.

Però és un grup que dona suport a Puigdemont. Ell mateix hi està al capdavant.

M. Dolors Pallarès: Això no és el més important, sinó el fet que treballem per la república. Nosaltres creiem en com donar veu a la gent i que pugui expressar com vol la república. Per tant, el Consell proporciona una eina on la gent es pot expressar fora de partits, des de baix, i poder influir en els que estan a dalt com sigui. Participem en iniciatives que donen valor a la república que volem.

En l'àmbit local què fan?

D. P.: Portem molt poc en funcionament i hem començat en aquest context que ens ha portat la Covid, així que hem fet coses pràctiques útils, tal com ha fet molta gent, com fer mascaretes, buscar bates i ajudar els hospitals de Sant Joan de Déu i Sant Andreu. També hem donat un cop de mà al Banc d'Aliments i als llocs on la implicació s'ajusta als valors que volem potenciar.

Però el Consell per la República no és una entitat de caire social. Políticament què faran?

A.C.: Tenir el màxim nombre d'inscrits i gent que participi activament i s'hi impliqui en la presa de decisions.

D.P.: I veure que realment pot funcionar la democràcia directa. Ho hem de provar per fomentar la idea que el poder ha de venir des de baix. En l'àmbit polític, no tenim pas la idea de crear un partit polític, sinó que la gent participi i parli de com vol el país. Nosaltres optem per la república. Tot això ha de funcionar via Internet.

A quin partit donen suport?

D.P: Això és personal de cadascú. Com a consell local, no ens manifestem políticament i per això hi ha gent de tots els partits polítics i organitzacions, i gent que no està vinculada a cap.

Sembla una nova ANC.

A.C.: No té res a veure. Intentem integrar el territori en aquest nou esquema de funcionament, que és totalment digital. Intentem promoure el registre digital perquè tothom pugui optar a la presa de decisions a qualsevol nivell.

Per què vostès s'hi van afegir i què comenta altra gent que s'hi ha apuntat?

A.C.: S'hi apunta la gent que té com a objectiu aconseguir la república catalana i veu que al país ara mateix no hi ha cap mecanisme per poder treballar en aquests sentit que no impliqui riscos jurídics. Estem treballant digitalment, i ara hem col·locat la primera pedra i estem posant a l'abast de tothom les eines. I la primera eina és la identitat digital de tothom.

Què és la identitat digital del Consell?

A.C: És l'instrument que ha de substituir el DNI. Si pogués funcionar de forma virtual i telemàtica, seria com el certificat digital de cada ciutadà que permet fer qualsevol tipus de gestió. Aquest és l'objectiu de la identitat digital. No és una cosa senzilla i tardarà el seu temps a implantar-se. Ara ha sortit una aplicació i tothom se la pot baixar.

Com funciona l'aplicació?

D.P.: Un cop hi estàs inscrit, et donen les instruccions i se't facilita la teva identitat digital vinculada al Consell per la República, i se t'informa a poc a poc del que es podrà fer. Com votacions.

Però què es pot fer amb aquesta identitat digital vinculada al Consell per la República? És molt recent i no s'ha fet cap votació, però si se'n proposa una, tots els inscrits poden emetre el seu vot i començar a adonar-se de què és la democràcia directa.

Però si les decisions no són vehiculades a les institucions públiques, com incideixen les decisions en la vida de la gent?

D.P.: Actualment no es pot, però s'ha d'anar practicant. Si veus que pots incidir en una estructura que estàs construint a Internet i funciona bé, veus que el país podria funcionar més bé i s'incideix en què la gent aspiri a la república.