PDeCAT del Bages lliura el premi del concurs de micorelats

El PDeCAT del Bages ha lliurat el premi del concurs de microrelats de Sant Jordi. Enguany s'ha celebrat la quarta edició del concurs que organitza la formació política i que té com a finalitat estimular la creativitat artística dels participants per la diada de Sant Jordi, malgrat que aquest any, per la pandèmia, s'ha hagut de lliurar més tard del previst.

El jurat ha escollit com a millor microrelat del concurs Laberint , escrit per Ramon Cases Auguets. Finalment, a la seu del PDeCAT se li va fer el lliurament del premi, que consistia en un lot de llibres d'autors del Bages i d'un lot de vins també de denominació d'origen Pla de Bages. El jurat de #microdac2020 ha estst format per un membre d'Òmnium, un docent i un filòsof.