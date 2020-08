Isidre Gavín posa el focus en els sectors que es podrien veure afectats

El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, va participar en un debat organitzat per l'Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) en què va posar el focus en l'afectació que podria tenir el comerç local dels municipis que aplicaran Zones de Baixes Emissions (ZBE) en el futur com són Manresa, Igualada, Berga i Moià.

Gavín va destacar la importància que té l'aplicació d'aquesta iniciativa a bona part de la Catalunya Central però va apuntar que «tot preocupa quan hi ha sectors econòmics al darrere que passen dificultats, com per exemple autònoms amb vehicles vells i petits que ara han quedat sense ingressos». En aquest sentit, va destacar que el canvi en aquests municipis s'ha de tirar endavant però sempre mirant de facilitar que les persones siguin capaces d'unir-se a aquestes variacions.

Gavín també va aprofitar per valorar positivament les Zones de Baixes Emissions de l'àrea metropolitana de Barcelona. «Les ZBE són una necessitat en el dia d'avui, la Generalitat ho té clar. Recordem que a l'Àrea Metropolitana de Barcelona s'ha creat una de les zones més grans d'Europa. Si aconseguim retirar aquests vehicles contaminants del trànsit, aconseguirem un gran èxit quant a la netedat de l'aire dels nostres àmbits urbans. Aquest any iniciarem el sistema de sancions a partir de setembre. Creiem que és un èxit i creiem que estendre-ho a la resta del territori és una notícia molt positiva», va dir el secretari.

El director general de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, Joan Prat, que també va participar en el debat, va apuntar que «s'ha de tenir molt ben resolt el tema de la infraestructura de distribució i de circulació i accés a la xarxa comercial abans de començar la casa per la teulada» i va apostar per millorar el servei en aquests municipis del transport d'últim quilòmetre. «Hem d'aconseguir que quan el transport interurbà arribi a la ciutat hi hagi una xarxa microurbana que distribueixi la gent de manera ràpida i faciliti l'accés amb vehicles nets als centres històrics de la ciutat», va dir Prat.

En el debat també es va posar sobre la taula l'afectació que ha tingut la crisi derivada de la pandèmia de la covid-19 en el sector del transport públic. En aquest sentit ha comportat caigudes de fins al 90% d'usuaris de transport públic però es creu que es podrà recuperar el 80% de l'ús del sector que hi havia abans de la pandèmia.