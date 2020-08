Manresa, Igualada, Berga i Moià ja treballen per reduir el seu trànsit

A falta d'unes bases sobre les quals treballar per aplicar les Zones de Baixes Emissions (ZBE) a Manresa, Igualada, Berga i Moià, aquests municipis són conscients de la importància de minimitzar la contaminació al territori i per tant ja han dut a terme algunes actuacions que es poden complementar amb les ZBE.

En el cas de Berga, la circulació de vehicles privats al centre del municipi ja està prohibida en determinades zones i l'aposta de l'equip de govern és limitar l'espai del vehicle privat per afavorir l'espai de vianants. En aquest sentit, a principi d'any l'Ajuntament ja va eliminar els vehicles de la plaça de Sant Pere, hi va limitar el trànsit només als residents i a les zones de càrrega i descàrrega i hi va eliminar les places d'aparcament que hi havia. D'aquesta manera aquest febrer ja es van col·locar alguns elements de mobiliari urbà per aprofitar espai de la via abans destinada a la circulació de vehicles i destinar-lo a l'ús dels vianants.

A Igualada també fa mesos que treballen en aquest sentit. Aquest mes de maig el consistori va decidir tancar la rambla de Sant Isidre als vehicles i destinar-la completament als vianants i a les terrasses dels bars que hi ha a la zona. A més, el govern liderat per Marc Castells preveu la construcció de l'eix amable per als vianants que unirà el nucli antic amb el mercat de la Masuca i la creació de la connexió directa de la Ronda Sud amb Igualada que alliberarà vials interiors de la ciutat de trànsit, ja que els vehicles no hauran de creuar Igualada per sortir o entrar pel sud de la ciutat. Quant a la Conca d'Òdena, també es treballa el pla de mobilitat sostenible que potenciarà l'ús del transport urbà entre els municipis de la zona.

A Manresa, motivats per la pandèmia i amb l'objectiu de garantir les distàncies de seguretat, també s'ha guanyat espai per als vianants els darrers mesos en detriment dels vehicles privats al carrer d'Àngel Guimerà, un dels punts neuràlgics del comerç manresà, el Sant Josep, el de Sant Fruitós i el Nou de Santa Clara, entre altres actuacions.

Pel que fa a Moià, també es va aprovar l'any passat un pla de mobilitat que inclou l'ampliació i la millora de la qualitat dels espais destinats a vianants i proposa un pla de centre per limitar la velocitat i reduir el volum de cotxes al nucli històric del municipi.