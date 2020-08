Afectació hospitalària mínima per la covid a Manresa per onzena setmana

Mentre el seguiment diari de nous casos de coronavirus ofereix un escenari trepidant amb incerteses creixents i dades a l'alça a Catalunya, l'afectació hospitalària de l'epidèmia continua sent tan minsa a la ciutat de Manresa que arriba a ser feliçment monòtona. Després que la terrible afectació de la covid-19 baixés d'intensitat va arribar un punt que no tenia sentit fer el seguiment diari d'ingressats, altes i defuncions perquè no hi havia variacions significatives.

Un cop instaurat el seguiment setmanal, la història es repeteix. Ahir hi havia cinc persones ingressades per coronavirus a l'Hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia, s'havien donat 1.086 altes i la xifra acumulada de morts era de 171. Si comparem aquestes dades amb les de la setmana anterior podem constatar que en relació amb les de fa set dies hi ha un ingressat més, una alta més i la mateixa xifra de morts.

Pel que fa a l'Hospital de Sant Andreu, continua sense cap ingressat a causa de l'epidèmia. Fa onze setmanes, ja que l'afectació hospitalària per coronavirus es manté a nivells mínims.

L'Hospital Sant Joan de Déu, a diferència del de Sant Andreu, manté un espai obert per tractar persones que han sortit positives per coronavirus en les proves PCR que es fan a tots els malalts que han de ser operats o altres que havien estat positius i es van negativitzar però han tornat a desenvolupar la malaltia. També als que han estat detectats per la primària i presenten un quadre preocupant que fa necessari un ingrés hospitalari. Però amb menys de mitja dotzena de casos, una única alta en els darrers set dies i cap defunció, el panorama no té absolutament res a veure amb l'època dura de gran afectació en què hi va arribar a haver 340 ingressats simultàniament als centres assistencials manresans i la xifra de morts s'incrementava cada dia de manera dolorosíssima.

La darrera víctima mortal per coronavirus a Althaia es va comptabilitzar el 15 del mes de juliol, fa vint dies. Per arribar a l'anterior cal retrocedir 52 dies més, fins al 23 de maig. Són dues defuncions en 72 dies, quan a Manresa, en dues setmanes, del 7 al 20 d'abril, les morts van arribar a ser d'una setantena.

Amb les dades comunicades ahir per la Fundació Althaia, a hores d'ara les xifres d'afectació hospitalària acumulada de la pandèmia són de 1.131 altes donades, les ja esmentades 1.086 que han estat tramitades pels centres d'Althaia més les 48 de l'Hospital de Sant Andreu.

Pel que fa a les defuncions, el total acumulat és de 235 persones que han perdut la vida, les ja esmentades 171 d'Althaia i les 64 de l'Hospital de Sant Andreu.

Amb 1.131 persones que han estat ingressades en centres sanitaris de la capital del Bages per coronavirus i l'han superat, i 235 que, malgrat haver rebut atenció hospitalària, han mort, l'afectació total, fins ara, ha estat de 1.366 persones, de les quals el 17% han perdut la vida. L'altra cara de la moneda és que el 83% restant ha pogut aconseguir l'alta.

Això suposa que entre un de cada cinc i un de cada sis afectats ha perdut la vida. Les dades van en la línia del registre clínic multicèntric de la Societat Espanyola de Medicina Interna sobre coronavirus a l'Estat, segons el qual un de cada cinc pacients hospitalitzats va morir i un de cada tres va tenir dificultats respiratòries.

El registre descriu, pel que fa als símptomes, febre (86,2%) i tos (76,5%) també acompanyats de dolor muscular i falta d'olfacte en alguns casos.