Althaia i Control Live avaluen l'efectivitat d'un llit-cadira de rodes

Pacients de la Fundació Althaia provaran l'efectivitat del V-Chair, un llit - cadira de rodes intel·ligent dissenyat per l'empresa manresana Control Live per millorar el confort i l'autonomia d'aquelles persones que han de passar bona part del temps enllitades i, alhora, reduir l'esforç físic dels cuidadors.

Aquest test forma part de l'estudi de recerca que porten a terme les dues entitats i que serà la primera avaluació sistematitzada d'un sistema de descans clínic d'aquestes característiques. Althaia i Control Live han signat un conveni per al desenvolupament d'aquest projecte innovador gestat a la Catalunya Central abans de sortir al mercat.

La col·laboració en aquest projecte és una mostra més de l'aposta d'Althaia a favor de la innovació, tant pròpia com la promoguda per empreses, especialment del territori.

El V-Chair és un Digital Health Smart-Care-Robot amb la doble funcionalitat de cadira de rodes elèctrica indoor i llit hospitalari que realitza gran quantitat de moviments en les tres dimensions de l'espai, uns moviments que es poden programar. També envia avisos i alarmes al cuidador, permet la monitorització a distància i es pot activar a través de la veu, cosa que resulta molt útil per a persones amb alta dependència i sense mobilitat. El disseny, patentat i únic en el mercat, és fruit de l'experiència personal del fundador de Control Live, que arran d'un accident va haver de fer front a un llarg període de recuperació.

Les funcionalitats d'aquest llit-cadira contribueixen a prevenir i disminuir els possibles problemes en pacients amb alta dependència derivats de l'enllitament perllongat, com poden ser les ulceracions causades per la pressió, cisallament o fricció, així com altres complicacions broncopulmonars, urinàries, etc.

També permet la reducció dels professionals assistencials necessaris durant les tasques de cura i manipulació, a la vegada que minimitza les lesions i patologies derivades dels esforços i males postures dels cuidadors.



Estudi pilot

L'estudi pilot està codissenyat per professionals d'ambdues entitats. Inicialment, estava previst que es portés a terme amb pacients de l'àmbit sociosanitari del Centre Hospitalari i del Centre de Disminuïts Físics, però la crisi de la covid-19 ha fet que s'ampliés.

Control Live va cedir a Althaia durant el punt àlgid de la pandèmia un d'aquests dispositius que es va utilitzar a la unitat de reanimació, que durant unes setmanes es va reconvertir en una unitat de crítics per atendre els pacients més greus a causa del coronavirus SARS-CoV-2.

Arran d'aquesta cessió es va identificar un nou cas d'ús en perfils de pacients aguts, intubats i anestesiats i, per tant, amb una dependència temporal. Aquest fet ha portat a ampliar l'estudi, que no només es farà en l'àmbit sociosanitari sinó també en l'hospital d'aguts, en concret, a l'UCI i a l'àrea de reanimació de Sant Joan de Déu.

En el decurs de l'avaluació s'analitzaran variables relacionades amb la usabilitat del nou sistema, la prevenció i millora de l'abordatge de les ulceracions i infeccions, la millora de costos i eficiència assistencial, com també la qualitat de vida de les persones afectades i dels seus cuidadors. L'estudi es desenvoluparà durant quatre mesos, període durant el qual Control Live cedeix sis V-Chair a Althaia.