Catalunya rebaixa el nivell dels mil contagis diaris després de vuit dies

Catalunya va sumar ahir 622 nous casos per covid, tenint en compte totes les proves. Es trenca així la tendència que durava més d'una setmana en què els contagis diaris superaven el miler. El darrer dia en què les dades van estar per sota d'aquestes xifres va ser el 26 de juliol, quan es van registrar un total de 886 contagis. D'aquesta manera, Catalunya ja suma 101.290 casos en el còmput global des de l'inici de la pandèmia.

En l'interval de set dies entre el 25 i el 31 de juliol, a tot Catalunya hi ha hagut 5.892 casos confirmats per PCR. És una xifra inferior als 6.572 de l'interval de set dies anterior, del 18 al 24 de juliol. Així, entre aquests períodes hi ha hagut una consistent baixada del risc de rebrot, del 194,83 al 155,87. Tot i que continua clarament a la zona vermella, ja que el llindar de risc alt es troba en 100, la tendència és a estabilitzar-se.

També ha baixat la velocitat de propagació (Rt), que ara se situa en un 1 pelat quan en els set dies anteriors era d'1,40. La taxa de confirmats per PCR se situa en 76,80 per cada 100.000 habitants, mentre que en l'interval anterior era de 85,66. L'edat mitjana de positius per PCR continua en els 37 anys.

En el cas de la població en les residències, els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia són 15.242, 7 més que l'últim balanç. La taxa de confirmats per PCR entre els usuaris d'aquests centres és de 266,43 per cada 100.000 habitants si s'analitzen els set dies corresponents del 25 al 31 de juliol, per sobre dels 7 dies anteriors, quan era de 208,65. Per a la població general, la taxa de confirmats per PCR és de 74,24 per casa 100.000 habitants. Quant a morts, en canvi, les funeràries van reportar-ne 30 de noves, la xifra més alta de la setmana. Amb aquestes, el total ja s'eleva a 12.781 des de l'inici de la pandèmia.

El ministeri de Sanitat va registrar ahir 5.760 nous positius per covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats dilluns. D'aquests, 1.178 es van diagnosticar el dia anterior. De nou, la comunitat que més casos acumulava el dia previ és l'Aragó amb 365. Juntament amb Madrid, que en va registrar 292, sumen més de la meitat dels diagnosticats el dia previ. A Catalunya i a Andalusia van ser-ne 109, cadascuna. Darrere es van situar Navarra, amb 59 i el País Basc, amb 52. L'Aragó també és la comunitat que registra una taxa de casos per cada 100.000 habitants més alta, amb 556,9. La segueixen Navarra, amb 142,4, Catalunya, amb 136,4, i el País Basc, amb 89,4. Totes se situen per sobre de la mitjana espanyola, que està en 62,9 casos per cada 100.000 habitants.