Enllesteixen la caixa de l'ascensor que unirà el Passeig amb el Circumval·lació

L'ascensor públic que hi haurà entre el passeig de Pere III i el car-rer Circumval·lació, a l'alçada de la plaça Espanya, ja té la caixa feta. Les obres van començar a mitjan mes de juny, i des de llavors s'ha treballat bàsicament en el fonament de l'estructura que l'ha de sustentar: l'esmentada caixa. Està feta de formigó i fa tres metres de fondària. Ahir les obres se centraven en tapar-la altra cop amb terra, i serà a partir d'ara que es podrà començar a veure la construcció de l'elevador en alçada. La previsió és que entri en funcionament l'octubre.

L'ascensor es construeix a l'alçada de plaça Espanya, entre la marquesina de la parada dels autobusos interurbans i les escales actuals que comuniquen el Passeig amb el Circumval·lació. Ajudarà a salvar un desnivell de gairebé 6 metres. El que hi ha entre el Passeig i el carrer. De l'ascensor en sortirà una passarel·la en voladís que permetrà accedir directament a peu pla al Circumval·lació, on també s'hi estan fent obres per eixamplar la vorera. De fet la voluntat de l'ascensor i de les obres a la vorera és obrir definitivament el parc de Puigterrà a la ciutat i facilitar l'accés a la zona verda.

Actualment la connexió per a vianants entre el Passeig i el Circumval·lació es fa per la baixada del mateix carrer, al costat de l'edifici dels sindicats, i per les escales que hi ha adossades a la mitgera del número 54 del Passeig. Aquestes escales també es reformaran més endavant. Es disposaran en paral·lel en forma de rampa perquè el recorregut sigui més fàcil i còmode que no pas ara.

L'ascensor va ser una de les quatre propostes guanyadores del pressupost participatiu del 2017. La va presentar el Casal de la Gent Gran per millorar l'accés a l'equipament, ara costerut. Però ha acabat convertint-se en una iniciativa per millorar, també, per fer més fàcil la connexió amb el parc de Puigterrà. La idea inicial era fer-lo al solar que hi ha al costat de l'edifici dels sindicats i que actualment és una zona blava. Finalment es va resoldre traslladar-lo a l'alçada de plaça Espanya, un emplaçament més central i amb més potencial d'usuaris, segons el document tècnic del projecte.

L'obra i l'equipament està valorat en 112.000 euros. L'ascensor estarà recobert per una malla de suport perquè hi puguin anar plantes enfiladisses i quedar integrat el màxim possible a la part enjardinada del talús que hi ha en aquesta zona del Pere III.

Serà el quart ascensor públic que hi haurà a Manresa després del del carrer Santa Llúcia amb plaça Major, el del carrer Remei de baix que connecta amb el Remei de Dalt i el de la Reforma.