El parc de Sant Ignasi, un gran oblidat

El parc de Sant Ignasi de Manresa viu amb resignació l'oblit i la deixadesa que pateix. Està pendent que un dia o un altre el projecte de la Fàbrica Nova es desencalli del tot per poder-se convertir, així, en la més gran zona verda de la ciutat capaç d'unir els barris de la Sagrada Família, Escodines, Vic-Remei i el Centre Històric. Però, de moment, res de res. Queda en una assignatura pendent, un tòpic que a la capital del Bages s'associa sovint a la Fàbrica Nova. Mentrestant el parc s'esllangueix.

Precisament la seva decadència ve donada pel fet que forma part del projecte de Fàbrica Nova, una iniciativa paralitzada tret de les obres que es fan al sector de la Via de Sant Ignasi, just a l'altre extrem del parc. El pla era que pràcticament tot el recinte es convertís en una gran àrea verda amb la fàbrica al mig i habitatges a un cantó i a l'altre, a més a més d'un aparcament subterrani. El parc de Sant Ignasi havia de ser el nexe d'unió, verd, de tot el nou complex.



No convida a passejar-hi

Ara la realitat és una altra. El sender central va dels habitatges del carrer Ignasi Domènech, tocant a l'avinguda Francesc Macià, fins al carrer Viladordis, molt a prop de les piscines municipals. Fa de mal passejar-hi. És un camí ple de xaragalls i boterut, amb bancs ja vellots i gastats a banda i banda. En canvi és una zona molt transitada de vianants que utilitzen aquest trajecte per fer drecera per anar d'un lloc a l'altre i estalviar-se passar per la Francesc Macià.

Al mig del parc de Sant Ignasi hi ha la llar d'infants Picarol. Juntament amb les pistes de petanca i les 3 zones amb jocs infantils que hi ha, una de difícil accés i impossible d'arribar-hi per exemple amb cotxet, són els únics elements que donen vida a la zona. A tocar de la llar d'infants hi ha un petit edifici abandonat que els Bombers i la Policia Local ja es coneixen perquè sovint s'hi ha calat foc o bé perquè s'hi han fet bretolades. En un altre dels extrems del parc hi ha una pista de joc, però tampoc és fàcil d'arribar-hi. Tot són bonys.

De les 3 zones de jocs infantils, una és a l'entrada pel carrer Ignasi Domènech. L'altra és just al davant de la llar d'infants Picarol. En general està ben conservada. L'únic problema és que no hi ha arbrat al mig i és pràcticament impossible utilitzar-la quan el sol pica fort. La tercera, i més nova, és més propera al carrer Viladordis. En aquest cas el problema és accedir-hi. S'ha de fer per un camí absolutament impracticable.

Un equip de jardineria és qui s'encarrega del manteniment del parc. En tenen cura i es nota. Però sense obres importants tot queda en bones intencions. A les nits d'estiu el parc és zona de mascotes, sobretot gossos.



Sense perspectives de millora

Les perspectives no li auguren dies ni feliços ni gaires canvis a mitjà o a llarg termini, en el que hauria de ser una de les principals zones verdes de la ciutat d'acord amb el projecte de Fàbrica Nova. La previsió era que l'actual parc quedés unit amb tot aquest sector, sense les tanques i els entrebancs que hi ha ara. El Sant Ignasi tindria continuïtat fins a peu de fàbrica. Tampoc no hi ha ningú que ho reclami. A diferència del parc de Puigterrà, on l'associació de veïns del Passeig i Rodalies ha liderat accions perquè s'hi facin millores com per exemple l'enllumenat.

Sí que el sector de Fàbrica Nova està canviat de fesomia, però pel cantó de la Via de Sant Ignasi. Per primera vegada s'ha entrat al recinte fabril per fer una nova alineació de l'avinguda Bertrand i Serra, que ara queda encarada al Sant Joan d'en Coll i és una alternativa de circulació paral·lela a la carretera de Vic que va de sud a nord de la ciutat. Els vianants guanyaran, també, espai públic. És la fase que es fa ara.