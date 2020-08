Segona fase de la urbanització entorn de la Fàbrica Nova

? Les obres que es fan a l'entorn de Fàbrica Nova es troben a la segona fase, la que se centra en la urbanització de més espai públic per a vianants. Al davant dels habitatges de l'avinguda Bertrand i Serra i també al llarg de la mateixa Via de Sant Ignasi fins davant les piscines municipals hi haurà voreres més amples i arbrades, i la plaça del Remei deixarà de ser un aparcament per a cotxes. La primera fase de les obres va finalitzar a mitjans del mes de juny. Es va centrar en la calçada per a vehicles.