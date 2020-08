La covid desborda el Banc d'Aliments, que demana més suport d'empresaris

El Banc d'Aliments de Manresa i el Bages creu que sense la complicitat dels empresaris del món de l'alimentació difícilment es podrà donar resposta a la demanda que ha generat la crisi del coronavirus. No s'ha desatès ningú tot i que ha augmentat d'una manera més que notable la demanda, afirma el seu responsable, Jaume Tor-ras, però cal una implicació més decidia de les administracions i de l'empresariat, assegura.

El Banc d'Aliments de Barcelona, del qual depèn el de Manresa i el Bages, està al límit, ha assegurat recentment el seu director, Lluís Fatjó-Vilas. Ha recordat que abans de la pandèmia l'entitat atenia unes 110.000 persones, i que actualment la xifra s'ha disparat fins més enllà de les 160.000.

«Des de Barcelona ens continuen aportant aliments quan toca», ha explicat a Regió7 Torras, «però amb les limitacions que comporta la situació actual». Ha afirmat que no s'ha desatès ningú ni cap de les entitats a través de les quals es fa el repartiment d'aliments a persones amb dificultats econòmiques i problemes socials. En el cas de Manresa és bàsicament la Fundació Santa Clara que dirigeix la religiosa sor Lucía, institució que ja atén més de 2.000 famílies (vegeu Regió7 del 21 de juliol).

Segons Torras, «la situació és difícil», i ha reclamat una implicació més directa i contundent de les administracions i també de les empreses del sector de l'alimentació. «Podrien fer el sobre esforç de donar aquell material que al final han d'acabar llançant o que es descarta. A Mercabarna ho fan amb les verdures i les fruites». Ha afirmat que aquest pas endavant «és bàsic per al nostre país i per a la cohesió social. Què passarà amb la gent si no té recursos ni per menjar?», s'ha demanat.

En el cas del Banc d'Aliments de Barcelona, que abasteix el de Manresa i comarca, calcula que en el moment més dur del confinament va arribar a repartir menjar a 30.000 persones més del que era habitual. Ara aquesta xifra ha baixat fins a les 25.000. Tot i que s'han generat més corrents de solidaritat i que el mateix banc ha destinat dos milions d'euros a comprar menjar, aquest ritme és insostenible, han alertat els seus responsables.

La previsió és que a partir del pròxim mes de setembre el Banc d'Aliments es torni a centrar en les entitats amb qui col·labora habitualment com és el cas de la Fundació Santa Clara de Manresa.

A la capital del Bages la fundació que dirigeix sor Lucía Caram ha passat d'atendre unes 1.600 famílies a més de 2.000, a causa de la crisi generada pel coronavirus. Gent que treballava en bars, restaurants o perruqueries, que van haver de tancar durant el període dur del confinament, o persones afectades per un ERTO són el perfil dels nous usuaris de la plataforma d'aliments. Un o dos cops per setmana reparteix aliments a la seva seu de la carretera de Vic perquè les famílies puguin subsistir de dues a quatre setmanes.