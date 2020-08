La Festa Major Alternativa de Manresa es trasllada la plaça de la Música

La incorporació de la plaça de la Música com a centre neuràlgic és la gran novetat que presenta la Festa Major Alternativa de Manresa, que se celebrarà del 22 al 30 d'agost sense abandonar, però, el seu espai emblemàtic, la plaça de Puigmercadal. Concerts i xerrades amb una capacitat màxima de 120 persones, totes assegudes, i la necessitar d'adoptar les pertinents mesures sanitàries (mascareta, distància, gel) són les altres novetats que registrarà la 29a edició d'un projecte que cada any batega amb la voluntat de compartir amb la ciutadania propostes culturals que fugen de les lògiques del capitalisme.

La plaça de la Música és l'espai contigu al Conservatori Municipal de Música, entre els carrers Ignasi Balcells i Campanes: els organitzadors de l'Alternativa l'han escollit com a punt de trobada de les activitats rebatejant-lo com a La Terrasseta de l'Alternativa. La majoria de les propostes, incloses les que van adreçades al públic infantil, se celebraran en aquest indret, que «ha vingut per quedar-se», tal com van explicar Milena Castillo i Clara Sorolla en la presentació de la programació.

«Vivim una situació excepcional a causa de la covid-19 i això afecta els actes col·lectius», van apuntar les dues integrants de la comissió organitzadora de l'Alternativa: «Però en cap moment vam voler renunciar a aquest espai de trobada i activitats autogestionades, de festa i reivindicació, encara que hagi de ser en un format més reduït».

El lema de l'Alternativa 2020 és «Que la normalitat sigui radicalment nova» i apel·la a la necessitat de situar la cultura com un element central de la societat, en un moment en el que aquest sector ha experimentat una crua dualitat: ha estat al costat de la ciutadania durant el confinament però està rebent de valent en la crisi posterior a l'aturada general.



Gaudir de les hores diürnes

L'Alternativa ha anat lligada sempre a l'oci nocturn, però la voluntat de l'organització és programar activitats també en horari diürn. La Terrasseta obrirà molts dies a la tarda -en algunes propostes infantils, al matí- i l'espai tindrà cadires i taules i una barra de bar amb menjar i begudes.

Respecte d'altres edicions, els actes que han saltat de la programació són la falla de la plaça, el room escape i el cercatasques. En canvi, es mantenen el concurs de paelles, la Batalla de colles i els sopars populars. En el camp musical, destaquen les dues nits de la Puigmercadal, que ha vist reduïda la programació que acull però que promet emocions fortes amb el grup de rap feminista Tribade, el metal dels manresans Sad Boys i els navarresos Juantxo Skalari, tot un referent de l'ska. En la programació també destaca el monòleg que oferirà la coneguda humorista Ana Polo.