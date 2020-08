Així serà la Festa Major de Manresa 2020 (si el virus ho permet)

Una festa major compactada en pocs dies, amb la majoria d'actes a l'aire lliure, sense estrelles com el correfoc, el castell de focs al parc de l'Agulla, la ballada de la imatgeria i fins i tot sense pregó per primera vegada en 40 anys. La Festa Major de Manresa s'ha hagut de reinventar a causa de la covid-19. No s'ha suspès perquè s'ha considerat que es poden dur a terme activitats festives, culturals i tradicionals sense risc. Però no amb el format habitual i al qual estàvem acostumats. Com en pràcticament tot, el coronavirus ha canviat les regles del joc: caldrà demanar invitacions per assistir a la majoria d'actes, que tindran una capacitat limitada, i s'hauran de complir les mesures recomanades i repetides mil vegades de mantenir la distància social i una higiene correcta.

A més a més del que pugui fer l'organització -Ajuntament i l'Associació Manresa de Festa-, també s'apel·la a la responsabilitat social. La seguretat de les persones és la prioritat absoluta, segons va anunciar la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo, durant la presentació de l'estructura principal de la festa major (vegeu Regió7 del 10 de juliol).

Una prèvia. La situació d'emergència sanitària també pot fer que el programa d'actes previst inicialment pugui canviar. «Tothom ha de tenir clar que aquest any poden canviar coses a última hora. És un any especial i farem el que podrem», alerta el president de l'Associació Manresa de Festa, Joan Orriols. Un exemple. El castell de focs de l'Agulla s'ha previst substituir-lo per un que es pugui veure des de la majoria de finestres i balcons de la ciutat. S'havia previst fer-lo des del Palau Firal i la Torre Santa Caterina. Doncs bé, l'Ajuntament ha anunciat que s'està revisant aquest últim emplaçament perquè és molt a prop d'un refugi d'animals. De fet, enguany no s'editarà ni programa d'actes en paper, que generalment es repartia per les bústies de la ciutat. Les activitats s'anunciaran en format digital. D'aquesta manera si hi ha cap canvi es podrà anunciar al moment.

Els actes de la festa major

Dit això, la Festa Major de Manresa, que se celebra l'últim cap de setmana d'agost -el dia festiu local és el primer dilluns després del darrer dissabte d'agost-, es durà a terme enguany del 26 al 31 d'agost (vegeu gràfic). Habitualment començava el cap de setmana abans amb el correaigua. S'ha eliminat. Com tots els actes que suposen una gran concentració.

El dimecres 26 d'agost a les 8 del vespre a la plaça Major. Tres membres de la companyia Parking Shakespeare, els manresans Mireia Cirera, Pep Garcia-Pascual i Carles Gilabert, donaran la benvinguda a la festa major 2020 amb l'espectacle Estan sonets, aquests manresans. L'endemà, dijous, de 5 a 8 del vespre, hi haurà les Visites a la Manresa Desconeguda. La proposta és visitar el recinte de Pirelli. És gratuït però limitat. És imprescindible fer reserva prèvia a la web manresa.turisme.cat o bé presencialment a l'oficina de turisme de la plaça Major. La visita es repetirà el divendres a la mateixa hora.

Capacitat limitada

El pati del Casino, el de l'Anònima i la plaça Porxada seran els escenaris de la majoria d'activitats programades. Però caldrà obtenir entrada i amb la capacitat limitada i controlada. Al Casino, amb una oferta bàsicament familiar, la capacitat serà de 198 persones. A la plaça Porxada, on hi haurà activitats de cultura popular i tradicional, la capacitat serà de 322 persones. El recinte de l'Anònima, que acollirà concerts i mostres d'art, tindrà una cabuda de 369 persones.

L'autocinema al pati del Palau Firal és una altra de les novetats d'enguany fruit de la covid, com dos espectacles itinerants que recorreran els carrers de Manresa i el castell de foc des de dos punts elevats. Es durà a terme el 29 d'agost a les 10 del vespre, i es projectarà la pel·lícula Bohemian Rhapsody. També cal recollir la invitació. El diumenge 30 d'agost a les 11 del matí hi haurà la tradicional missa solemne a la basílica de la Seu presidida pel bisbe de Vic, Romà Casanova. En acabat no hi haurà la tradicional ballada de la imatgeria a la plaça Major. S'intentarà fer al teatre Conservatori, on la imatgeria estarà exposada cada tarda del 27 al 31 d'agost cada tarda. El correfoc que dilluns sempre posava el punt final a la festa major, se substituirà pel castell de focs i per un concert de Judit Neddermann.