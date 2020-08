Festa Major de Manresa 2020: consulta tot el programa

Manresa celebrarà aquest 2020 una Festa Major marcada per la covid-19. El programa ha quedat reduït a cinc dies, del dijous 27 d'agost al dilluns 31, i els actes que recull poden variar fins a l'últim moment. Ara per ara, aquest és el llistat d'activitats previst. Tots els actes tindran una capacitat limitada i controlada, i caldrà reserva prèvia per participar-hi. En la majoria de casos s'haurà de sol·licitar a la pàgina espectacles.manresa.cat a partir del dia 20 d'agost, i en altres, a la pàgina web del Kursaal o a les taquilles del teatre.

Dijous, 27 d'agost



20 h - Plaça Major - Estan sonets, aquests manresans. Benvinguda a la festa major!

De 12 a 14 h - Pati de l'Anònima - Taller de percussió a càrrec de la Cia Fun Dan Mondays

De 17 a 20 h- Avinguda Pirelli Visites a la Manresa desconeguda. La Pirelli, patrimoni industrial

18 i 20 h - Pati del Casino - Pep López presenta «Les increïbles històries del doctor Klüpper»

18.30 h - L'Anònima - Inauguració de l'exposició «Art confinat»

19.30 h - Espai 7 del Casino - Inauguració del 90è Concurs Exposició d'Artistes Manresans

19.30 h- Cripta de la Seu - Tríduum de pregària als Cossos Sants Maurici, Fruitós i Agnès

20 h - Sala d'exposicions del Casino- Inauguració de l'Exposició Elogi del Malentès

20 h - Pati de l'Anònima Electropercu

21.30 h - Plaça Porxada Audició de sardanes

Divendres, 28 d'agost



De 17 a 20 h - Avinguda Pirelli - Visites a la Manresa desconeguda. La Pirelli, patrimoni industrial

18 h - Pati del Casino - Marcel Gros presenta la «Gran A...ventura»

19.30 h - Cripta de la Seu - Tríduum de pregària als Cossos Sants Maurici, Fruitós i Agnès

19.30 h - Parc de l'Agulla - Infoséquia. La Séquia a la llum del capvespre

19.30 i 22.30 h - Pati de l'Anònima - Concert a càrrec de la Cobla-Orquestra Els Montgrins

21.30 h - Plaça Porxada - Tradidansa

21.30 h - Pati del Casino - Cinema a la fresca

22 h - Itinerant per la ciutat - Sense Sal animarà la nit manresana

22 h - Parc de l'Agulla - Infoséquia. La Séquia amb la llum del frontal

Dissabte, 29 d'agost



De 17 a 20 h - Centre d'Aigua de Can Font - Visita guiada al Centre de l'Aigua de Can Font

18 h - Teatre Kursaal-sala gran - Teatre amb l'obra «El pare de la núvia»

18 h - Centre d'Aigua de Can Font - Qui viu a l'aigua del canal de Can Font?

18 i 20 h - Pati del Casino - Cía Los Barlou presenta Set Up

19.30 h - Parc de l'Agulla - Infoséquia. La Séquia a la llum del capvespre

19.30 h - Centre d'Aigua de Can Font - Contes al bosc de Can Font

20 h - Pati de l'Anònima - Concert amb David Uclé i la seva banda

20 i 22.30 h - Sala Els Carlins - «Orgasmos, la comedia» a càrrec d'Aquitània Teatre

20 h - Anella Verda-Parc de Secà - Inauguració de l'obra permanent «Vertex», de l'artista Tom Carr

21 h - Parc de l'Agulla - Infoséquia. Visita Séquia Exprés

21.30 h - Plaça Porxada 35a edició de l'Oreneta d'Or Ciutat de Manresa

22 h - Exteriors del Palau Firal - Autocinema: «Bohemian Rhapsody»

22 h - Parc de l'Agulla - Infoséquia. La Séquia amb la llum del frontal

22.30 h - Pati de l'Anònima - Concert a càrrec de The Sey Sisters

Diumenge, 30 d'agost



11 h - Col·legiata de la Seu - Missa solemne, presidida per Monsenyor Romà Casanova, bisbe de Vic

A continuació - Teatre Conservatori - Ballada de la Imatgeria

De 17 a 18.45 h - Gimnàstic Parc - Futbol. Torneig Gimnàstic Manresa 40a edició

18 i 21.30 h - Teatre Kursaal-sala gran - Teatre amb l'obra «El pare de la núvia»

18 i 20 h - Pati del Casino - Xip Xap presenta l'espectacle de titelles «Hamelí»

19 h - Itinerant per la ciutat - «Venim rodant»: Pop per xics

De 19 a 21 h - Gimnàstic Parc - Futbol. Trofeu Ciutat de Manresa 43a edició

19.30 h - Cripta de la Seu - Tríduum de pregària als Cossos Sants Maurici, Fruitós i Agnès

20 h - Pati de l'Anònima - Concert amb Red Hod Chili Covers

21.30 h - Plaça Porxada - Concert de música tradicional a càrrec del grup Aixopluc

22.30 h - Pati de l'Anònima - Concert de Suu

Dilluns, 31 d'agost



De 10 a 14 h - Museu de la Tècnica - Portes obertes al Múseu de la Tècnica

18 h - Teatre Kursaal-sala gran - El Musical més petit presenta «Broadway a Capella»

18 i 20 h - Pati del Casino - Espectacle de màgia a càrrec del Mag Fèlix

19.15 h - Auditori de la Plana de l'Om - Cinema: «La malvada Guineu»

20 h - Pati de l'Anònima - Concert de Laia Boixadós & The Blusers

22 h - Des de les finestres i balcons - Castells de focs des de dos punts elevats de la ciutats

22.30 h - Pati de l'Anònima - Concert amb Judit Neddermann (trio)