El govern central es podria quedar amb 200.000 euros de superàvit de l'Ajuntament de Manresa

El decret del govern espanyol que insta els ajuntaments a transferir els seus estalvis a la hisenda estatal podria costar a l'Ajuntament de Manresa 201.000 euros, segons càlculs del consistori manresà. El govern de Marc Aloy ha assegurat al respecte que es tracta d'una decisió que «atempta directament contra el principi bàsic de l'autonomia local i que pot afectar greument a la viabilitat dels ajuntaments».

El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat aquesta setmana el decret pel qual els ajuntaments hauran de transferir el seus superàvits a Hisenda, que els retornaria durant els propers 15 anys. Qui no ho faci no podrà optar a una línia d'ajuts de 5.000 milions. Segons l'Ajuntament de Manresa els superàvits «són fruit de la bona gestió de les administracions locals», que són qui millor coneixen «el territori i la que pot actuar amb més eficàcia en polítiques de recuperació social i econòmic que beneficiïn al conjunta de la ciutadania».

En el cas de l'Ajuntament de Manresa disposa d'un superàvit de 252.130 euros. Un 20 %, el que suposen 50.426 euros, els han pogut destinar al Pla de Reconstrucció Social i Econòmic per fer front a la crisi generada per la covid. Per tant el decret del govern central podria comportar la pèrdua de la gestió directe de 201.704 euros.

L'Ajuntament de Manresa ha expressat la seva posició contrària al decret del govern perquè suposa un «clar perjudici per a l'administració i per a la ciutadania», i reclama poder fer ús de la seva capacitat financera. Considera també, que els municipis no han de fer de banc de l'estat espanyol, que amb aquesta mesura guanya liquiditat. Es calcula que els ajuntaments haurien de transferir 15.000 milions d'euros. Des del 2013, amb l'anomenada llei Montoro, els ajuntaments estan obligats a tancar els exercicis amb superàvit.