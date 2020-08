Les queixes i reclamacions a Althaia van augmentar gairebé un 31% el 2019

Més reclamacions i queixes a causa, sobretot, del temps d'espera. També més agraïments i, en canvi, menys sol·licituds d'informació. És el resum, a grans trets, de la tasca del servei d'Atenció a l'Usuari de la Fundació Althaia durant l'any passat segons les dades que recull la memòria 2019 de l'entitat. Hi ha hagut un increment de l'activitat en tots els apartats tret del de la sol·licitud d'informació, que, tot i així, continua sent el que genera un volum de feina més important, amb 7.001 demandes.

En total, Atenció a l'Usuari va realitzar 9.213 gestions, una xifra que és notablement inferior a la de l'any anterior, el 2018, quan se'n van fer 10.902. És el tercer any consecutiu que es registra un lleuger descens en el conjunt del servei. Una tendència que va començar el 2016, quan es van gestionar 11.163 tràmits. Fins llavors s'havien acumulat 13 anys seguits de creixement constant, que van culminar el 2016 amb 11.357 casos de demanda d'informació, agraïments i suggeriments, reclamacions i queixes.

Anant més al detall, l'any passat es van formular 7.001 sol·licituds d'informació, que suposen 2.198 menys que l'any anterior. Hi va haver 193 agraïments i suggeriments, el que representa 29 més que el 2018. Es van presentar 1.221 reclamacions, 308 més que l'any anterior, el que suposa un increment del 33 %. I un total de 798 queixes, 169 més que l'any abans, el que és el 26 % més.

Les reclamacions i queixes no han parat de créixer els últims anys, fet que Althaia relaciona amb un augment de l'activitat en les diferents línies assistencials de l'organització. Segons la fundació, això fa que també hi hagi més feina al servei de la Unitat d'Atenció a l'Usuari.

La majoria de reclamacions tenen a veure amb el temps d'espera per ser atès. En canvi, destaca Althaia, han millorat els indicatius d'altres motius, com el tracte, que han disminuït de forma notable.

Les reclamacions a la Fundació Althaia s'han de fer per escrit. La direcció i responsables d'Atenció a l'Usuari també les contesten per escrit. És una via que l'usuari pot utilitzar quan una persona atesa no està conforme amb algun aspecte sobre l'atenció que li han dispensat, ja sigui en un procés assistencial o com a conseqüència del tracte rebut. Per fer una reclamació s'ha d'omplir un document que la direcció del centre respon. És, doncs, un tràmit que es considera formal. A diferència de la queixa, que s'expressa generalment de forma verbal i sol fer referència a una incidència quotidiana que ha succeït en un moment puntual i que necessita una solució més o menys immediata. En la majoria de casos s'acaba resolent al mateix moment.

Si se sumen reclamacions i queixes, han experimentat, el 2019, un augment del 31% respecte de l'any anterior. En conjunt s'han fet 477 reclamacions i queixes. Des que hi ha registres per seguir-ne l'evolució, el nombre de reclamacions sempre ha anat augmentat. Les queixes, en canvi, van experimentar un descens important el 2016, que es van situar en 536. L'any següent n'hi va tornar a haver més, i el 2018 van tornar a baixar, tendència que s'ha trencat en el darrer exercici.

193 agraïments i suggeriments més que no pas l'any anterior ha rebut Althaia el 2019 segons la memòria de la fundació. Es queda a prop de les 200, i en canvi quatre anys enrere amb prou feines arribava al centenar. No es registren els agraïments que es fan arribar directament als professionals de la institució.

Pel que fa al descens de sol·licitud d'informació, Althaia ho atribueix a una reestructuració interna que es va iniciar el 2019 i que va suposar una ampliació dels punts d'atenció d'admissions com són els taulells o punts d'informació que hi ha a diferents llocs.