VÍDEO: El soroll que fan els vehicles quan hi passen

VÍDEO: El soroll que fan els vehicles quan hi passen

Veïns indignats per l'estrèpit de les reixes de desguàs mal collades del túnel d'Indústria

Les persones que travessen caminant el túnel del carrer de la Indústria cap a l'avinguda de les Bases de Manresa s'enduen ensurts importants quan senten a l'esquena l'estrèpit que provoca el pas de vehicles per sobre de les reixes de desguàs mal collades, però per als veïns no és només això, sinó un calvari continu «horrible» que s'agreuja a les nits amb la calorada i les finestres obertes.

Han explicat que són dues les reixes de desguàs que no estan fixes i que la circulació, sobretot de vehicles pesants –és un punt de sortida de l'estació d'autobusos de Manresa–, genera un soroll que ells han de patir de forma totalment innecessària. Asseguren que han comunicat el problema a l'Ajuntament però que continuen els ensurts i les molèsties.