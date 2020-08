El PSC es mostra partidari de l'ús de càmeres de seguretat a Manresa

El grup municipal del PSC de Manresa dona suport a la petició que la Unió de Botiguers i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa han fet a l'Ajuntament perquè s'instal·lin videocàmeres de seguretat en alguns carrers de la ciutat.

El portaveu socialista, Felip González, assegura que «un cop analitzada la petició, i consultats experts en el tema, estem en disposició de donar suport a la iniciativa i instem el govern municipal a no demorar l'inici de la tramitació d'una primera prova pilot en alguna de les zones del Centre Històric que acumulin un major nombre d'incidents de seguretat i de convivència».

Per als socialistes manresans, la instal·lació de videocàmeres en benefici d'una millor sensació de seguretat «és una qüestió que està actualment molt regulada per una legislació molt garantista i que necessita d'una tramitació que es pot allargar mesos i, per tant, és convenient que l'estudi de la viabilitat que ha manifestat el govern Aloy que vol fer s'iniciï de seguida».

</p><p><noiframe></p><ul id="questions"><li>Cal instal·lar càmeres als carrers del Centre Històric de Manresa?</li></ul><p></noiframe>

I afegeix que «és clar que les videocàmeres no són una panacea que ho resoldrà tot, però també és cert que són una bona eina afegida a les actuals per millorar la percepció de seguretat de manresanes i manresans».

A més a més, segons el PSC, el procediment legal previ i de control de la instal·lació i ús de les videocàmeres és molt estricte i impedeix un presumpte mal ús per part de ningú. I, d'altra banda, els arguments més habituals contraris a la seva utilització «són rebatuts per la dura actualitat d'una societat en la qual ja tenim càmeres que ens detecten i graven per tot arreu, sense que estigui demostrat que els drets a la intimitat no estan prou protegits».

El portaveu socialista recorda que a Manresa hi ha una webcamp fixa enfocada a la plaça Major, càmeres de videoprotecció en un bon grapat d'edificis públics com la casa consistorial i l'edifici de la Policia Local a la Florinda; també a moltes botigues en el seu interior i exterior, a tots els caixers automàtics, a més de càmeres del mateix Ajuntament en punts del Centre Històric per regular l'accés de vehicles. Així que «es fa difícil dir que unes poques càmeres més emplaçades amb la voluntat de garantir la seguretat de vianants i de comerciants, puguin ser una agressió afegida a la intimitat».