La vegetació envaeix la Fàbrica Nova

Vegetació i males herbes envaeixen el complex de la Fàbrica Nova. Un efecte que és inevitable quan hi ha deixadesa i abandonament, i que és més evident, sobretot, al sector est del solar, el que toca al barri de la Sagrada Família. També, però en menor mesura, a la vora de la Via de Sant Ignasi i de l'avinguda de Bertrand i Serra.

La Fàbrica Nova té quatre façanes. Una d'elles, la més pròxima a les piscines municipals, està més o menys endreçada. Hi ha l'aparcament de les Piscines Municipals i el provisional que es va fer en el seu dia arran de les obres d'urbanització de la Via de Sant Ignasi per donar alternativa als qui aparcaven els vehicles a la plaça del Remei o al llarg del mateix carrer. La façana de la banda de la Via de Sant Ignasi és la que està en plena transformació. Les obres han entrat per primer cop en anys a l'interior del complex històric per fer un nou itinerari per als vehicles –serà una alternativa sud-nord que anirà en paral·lel a la car-retera de Vic– i guanyar espai públic arbrat per als vianants. Tot i així, darrere el nou mur que s'ha alçat més arran de la fàbrica que no pas el que hi havia abans, els arbres i la vegetació s'hi mantenen ferms.



La tanca eterna

Una tercera façana de la Fàbrica Nova és la de la carretera del Pont de Vilomara. Des de la cruïlla amb Bertrand i Serra en direcció pujada, una eterna tanca de metall impedeix veure què hi ha al darrere. Però s'intueix. Matolls, fonaments d'habitatges abandonats, i més matolls. I pols, molta pols i terra.

Finalment, hi ha tota la part de la fàbrica que dona al sector de l'avinguda de Francesc Macià i que limita, també, amb el parc de Sant Ignasi, fins gairebé a tocar de les piscines municipals. És des d'on es pot apreciar l'estat d'abandonament en què es troba tota aquesta part de la Fàbrica Nova, on, a diferència de l'àmbit més proper a la Via de Sant Ignasi, no s'hi ha fet res de res des que es va aturar tota l'operació urbanística i immobiliària que s'hi duia a terme. Això era a final del 2008, quan es van paralitzar les obres arran de la crisi econòmica.



El toll d'aigua

Canyes, arbres, matolls i males herbes s'han anat apoderant de tot l'espai. Fins i tot hi apareix de tant en tant un gran toll d'aigua, un llac petit, on a la primavera i a l'estiu s'hi podien sentir granotes. També s'hi han vist ànecs.

Els veïns de l'entorn van denunciar públicament l'estat de deixadesa i l'aigua que s'hi acumulava (vegeu Regió7 del 25 d'octubre del 2019). Tota la llargada del solar de la Fàbrica Nova que hi ha al cantó del carrer d'Ignasi Domènech acostuma a ser un bassal gegant que aquests darrers dies s'ha assecat en part per la calor i en part per la manca de pluges dels darrers dies. També perquè s'han fet intervencions per drenar l'aigua. Els estius, van denunciar els veïns, també es converteix en un immens niu de mosquits.

La Fàbrica Nova, doncs, té dos contrastos. El més proper a la Via de Sant Ignasi i el de la banda contrària.

En el primer, el propietari majoritari del complex és La Caixa, que és qui es fa càrrec de la majoria del cost de les obres d'urbanització que s'han dut a terme els darrers anys a tot l'entorn de la Via de Sant Ignasi. Ningú, però, respon de moment per l'altre cantó de la Fàbrica Nova, que era en mans del Banc de Sabadell.