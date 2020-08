L'agència de turisme destaca la col·laboració pública i privada que hi ha a Manresa

L'Agència Catalana de Turisme (ACT) ha destacat la bona pràctica de Manresa per la creació de grups de treball amb el sector privat. Va ser durant una sessió d'afiliats a les marques turístiques «Ciutats i viles amb caràcter», de la qual formen part Manresa, Girona, Lleida, Tarragona, Vic, Montblanc, Terrassa, Solsona, la Bisbal, Vilafranca, Tortosa i Reus, «Pobles amb encant» i «Barris i Viles Marineres».

A la trobada, l'Ajuntament de Manresa va presentar els primers resultats i propostes sorgides dels grups de treball temàtics amb l'objectiu de dinamitzar i reactivar l'activitat turística. A la reunió hi van participar mig centenar de tècnics i responsables de turisme i es va presentar un estudi sobre la reputació online de les destinacions afiliades i Manresa va ser seleccionada com a ciutat amb una bona pràctica per la creació dels grups de treball amb el sector privat . Una de les accions de Manresa Turisme ha estat la col·laboració amb el sector privat destinada a la recuperació del sector turístic que es va concretar en la creació de 5 grups de treball temàtics, amb l'objectiu de crear i definir propostes concretes.

Pel que fa al grup de turisme actiu, es crearà una ruta que uneixi els cellers de Manresa a través de l'Anella Verda i la Sèquia i es treballarà a fer-la extensiva a tots els cellers de la DO Pla de Bages.

Del grup de turisme de benestar i espiritual, va sorgir la iniciativa de crear una ruta conscient pel Camí Ignasià, des de l'Oller del Mas fins a Manresa i que es presentarà durant les Festes de Sant Ignasi.



visibilitzar l'enoturisme

En referència al grup d'enoturisme, van sorgir diferents propostes perquè el vi del Bages i l'enoturisme siguin més visibles i presents a l'oferta turística de Manresa.

Quant al grup de comunicació, l'acció anirà encaminada a difondre conjuntament un vídeo promocional que s'està a punt de presentar i on hi ha representació de pràcticament tota l'oferta turística de la ciutat.

Finalment, el grup de promoció i màrqueting va acordar definir una acció de potenciació de la venda creuada, oferint visites gratuïtes als clients dels allotjaments, restaurants i botigues.

Al llarg de les properes setmanes, totes aquestes accions s'aniran concretant i definint per poder-les executar tan aviat com sigui possible. A la reunió de marques, també es va posar de manifest la importància de donar prioritat als espais verds, al paisatge, la descompressió i posar en valor la seguretat, l'empatia i la qualitat de vida, conceptes alineats amb el pla de treball proposat per Manresa Turisme.