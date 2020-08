L'Ajuntament posa en marxa un servei per eliminar taques persistents de la vorera

La regidoria de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat intel·ligent de l'Ajuntament de Manresa ha iniciat un reforç de la neteja de voreres i carrers de vianants de la ciutat amb un servei addicional i específic destinat a eliminar taques incrustades que, per la seva naturalesa, queden fixades de manera més permanent als paviments, generant un efecte de brutícia als espais destinats als vianants.

L'actuació es durà a terme durant aquest estiu, aprofitant que l'activitat comercial descendeix amb motiu de les vacances. Tot i això, el servei es concentra en horari de migdia, entre 2/4 de 2 i les 5 de la tarda, per tal de no entorpir el funcionament dels comerços.

El servei de neteja se centra en aquelles taques més difícils d'eliminar, causades per l'activitat humana, i també per orins de gossos, en llocs concentrats. En aquests indrets, es realitza un tractament concret, que requereix la delimitació de la zona de la taca i l'aplicació de productes específics, que es deixen actuar durant uns minuts, i que després es retiren amb aigua calenta a pressió.

Aquests treballs específics se sumen al servei de neteja habitual i periòdic que ja es fa des de l'Ajuntament. Requereixen més temps per part del personal que hi treballa, però s'obté un resultat més visible que en els tractaments ordinaris, aconseguint, per exemple, eliminar taques ennegrides incrustades entorn de fanals o papereres.

L'actuació s'ha iniciat a la zona més cèntrica de la ciutat, que és la que acumula més afluència de persones i, en conseqüència, més presència de taques incrustades.