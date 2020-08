Un any i tres mesos per posar la placa d'Ignasi Domènech

El cuiner manresà i pedagog de la cuina Ignasi Domènech i Puigcercós ja té un carrer a Manresa que porta el seu nom. És el situat entre la carretera del Pont de Vilomara i el parc de Sant Ignasi, batejat abans amb el nom del també manresà Lluís Argemí de Martí. El ple del 18 d'abril de l'any passat va aprovar la retirada d'honors a l'advocat i polític franquista i que el carrer amb el seu nom passés a dur el del cuiner, considerat una figura clau per entendre la professionalització de la cuina.

La placa del carrer d'Ignasi Domènech inclou el seu nom sencer, la data del seu naixement i defunció (Manresa, 1874-Barcelona, 1956) i la informació «Cuiner, gastrònom i pedagog de la cuina».

Autor del conegut llibre La Teca, el reconeixement de la ciutat a Domènech va sorgir el gener del 2019 del Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages, que el considera una peça clau per entendre el salt endavant de la cuina gràcies a les seves aportacions. A banda de batejar un carrer amb el seu nom, va demanar que la ciutat l'anomenés fill predilecte i recuperar l'organització d'un sopar de mestres cuiners d'homenatge a la seva figura a partir de les seves receptes.

Inicialment, es va parlar de la possibilitat de posar una placa en la seva memòria a la casa on va néixer, al segon pis del número 4 de la carretera de Cardona, on ara hi ha Cal Manel. Una dada que va aplegar el periodista d'aquesta casa ja retirat Salvador Redó en una recerca per glossar la figura de Domènech. Finalment, però, es va decidir dedicar-li un carrer. És el que hi ha pujant la carretera del Pont de Vilomara a mà dreta, on hi ha la parada de bus. De moment, només hi ha una placa davant la façana de la banda de la carretera del Pont, mentre que a l'altre cap, a tocar del parc, es veu que han tret la placa d'Argemí de Martí, però encara no ha estat substituïda per la de Domènech.