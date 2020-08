El programa d'actes de la Festa Major de Manresa 2020 ja es pot consultar online

El programa d'actes de la Festa Major de Manresa ja es pot consultar on-line a la web de l'Ajuntament. Enguany, i amb motiu de la situació que s'està vivint amb la Covid-19, no es farà la impressió del programa i tindrà només un format digital amb la idea que es pugui readaptar de manera ràpida a possibles canvis que hi pugui haver amb motiu de la pandèmia. El programa d'actes sencer es pot consultar en aquest enllaç.

El programa segueix el disseny de la imatge de la Festa Major 2020, creada per la il·lustradora Maria Picassó, i incorpora tots els enllaços a través dels quals es podran recollir, a partir del dia 20 d'agost, les invitacions gratuïtes per assistir als actes, una mesura primordial per assegurar la seguretat enfront de la pandèmia. L'Ajuntament recomana utilitzar aquesta via per reservar les localitats. En el cas que quedin places lliures, la persona que es dirigeixi a l'acte sense entrada anticipada haurà d'omplir un formulari indicant les dades personals per tal de complir l'obligatorietat de col·laborar amb el rastreig de possibles casos de Covid-19.

Tal com ja es va explicar en roda de premsa el 9 de juliol i en una segona compareixença pública el 28 de juliol, la Festa Major de Manresa tindrà lloc del 26 al 31 d'agost, en un format més concentrat. Malgrat la necessitat de seguir totes les recomanacions i mesures de seguretat i distanciament, la voluntat de l'Ajuntament de Manresa i de l'Associació Manresa de Festa és tirar endavant la celebració, en la mesura del possible, per tal que els manresans i manresanes en puguin gaudir i per donar suport al món de la cultura, especialment als artistes de casa nostra.

Serà una festa major excepcional davant d'una situació excepcional. Una Festa Major sense el tret de sortida del Correaigua ni la traca final del Correfoc, però, en definitiva, una festa Major. Durarà sis dies i passa a desenvolupar-se en tres espais a l'aire lliure que tenen la voluntat d'esdevenir punt de trobada: el pati de l'Anònima —que serà l'espai de les arts, dels grups de quilòmetre zero i dels concerts de petit format—, el pati del Casino —serà l'espai del públic familiar— i la plaça Porxada, que serà l'espai on actuaran les entitats culturals locals.

Dimecres 26 d'agost (20 h) es donarà el tret de sortida amb "Estan sonets aquests manresans. Benvinguda a la Festa Major de Manresa!", una proposta dels tres integrants manresans de Parking Shakespeare: Mireia Cirera, Pep Garcia-Pascual i Carles Gilabert.

Doble castell de focs des de casa



Amb l'objectiu d'evitar aglomeracions de persones i garantir les mesures de seguretat i distanciament social, enguany es realitzarà un doble castell de focs perquè la ciutadania el pugui gaudir des de casa. Així, els focs artificials es llançaran de manera simultània des de dos punts de la ciutat, amb la idea que sigui visible des del màxim de terrasses i balcons de cases particulars. En aquesta ocasió, es farà dilluns 31 d'agost, a partir de les 22 h.

Després d'estudiar diverses ubicacions com a emplaçaments per llançar els focs, s'ha considerat que les més adequades són el Palau Firal i l'aparcament de la zona del Congost. Es tracta d'uns indrets que s'han escollit tenint en compte criteris Covid, però també altres possibles afectacions, com el risc d'incendis o les molèsties per sorolls que es puguin ocasionar a persones i animals.

L'Ajuntament recorda que el doble castell de focs s'ha de seguir des de casa i demana a la ciutadania que no es desplaci als emplaçaments des d'on es llançarà la pirotècnia, que per seguretat tindrà els accessos tancats al pas de persones i vehicles