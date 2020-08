Tous es trasllada a la històrica seu de l'antiga central del BBVA del Guimerà

La joieria Tous ha canviat de banda. Aquesta setmana ha tancat la botiga del carrer Guimerà xamfrà amb el Casanova, i ha obert just al davant, a l'antiga seu de Banca Catalana i posteriorment del BBVA. El nou Tous és al Guimerà, 30, amb una entrada principal i tres grans aparadors. Al costat mateix, també al que era al banc, encara s'hi fan obres i hi ha un rètol que anuncia la propera obertura de General Òptica. Es dona el cas que General Òptica ja era al Guimerà, davant la parada d'autobusos, i va tancar fa dos anys després de 56 d'activitat.

Al setembre del 2018 es va anunciar que el BBVA tancaria les oficines del carrer Guimerà i de Crist Rei. L'entitat financera volia concentrar la seva activitat del centre de Manresa al passeig de Pere III amb carrer Casanova, al que havia estat l'oficina central de Caixa Manresa. Llavors aquesta estava en plenes reformes.

L'immoble del Guimerà, on ara hi ha la firma manresana Tous, és d'estil modernista i es va construir el 1883. Forma part del patrimoni arquitectònic protegit de Manresa, va ser la residència de la família Padró i el 1967 el va adquirir el desaparegut Banc Mercantil, que posteriorment es va integrar a Banca Catalana i, ja més recentment va ser absorbit pel BBVA.

El maig del 2019, un cop el BBVA ja havia tancat l'oficina, es va fer públic que la família Tous havia adquirit l'històric edifici, just davant de la de l'establiment que la joieria té a Manresa. S'acabava així la llarga trajectòria financera que hi havia hagut en aquest punt. Poc després de tancar-se l'oficina bancària ja hi va començar a haver-hi moviments d'obres que en l'actualitat encara continuen en una part dels baixos de l'edifici, a la part esquerra de l'immoble, on és previst que hi obri General Òptica, encara que el rètol que ho anuncia no fixa cap data en concret. Tot i la coincidència, la General Òptica manresana que va tancar fa dos anys no forma part de la cadena del mateix nom. La xarxa General Òptica va ser cofundada per Carles Cruañas, un antic comercial de la marca de vidres Indo, veí de Sant Feliu de Guíxols, que ben aviat va obrir una segona botiga a Barcelona, la primera d'una llarga llista d'establiments. Però la propietat de l'òptica de Manresa va mantenir-se completament al marge de la cadena. Avui, el grup General Òptica, no pas la botiga que hi havia a Manresa, està en mans italianes.

El canvi de botiga de Tous coincideix amb el centenari de la firma. Actualment l'empresa manresana és present a una cinquantena de països a tots els continents, i té unes 700 establiments comercials.